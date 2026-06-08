Realizan en Ecatepec la faena de limpieza más grande de México

La jornada fue encabezada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien dio inicio a las actividades desde la explanada municipal

Con la participación de más de 50 mil personas, el municipio de Ecatepec realizó este domingo una jornada masiva de limpieza presentada como la faena de recolección de basura más grande de México.

La movilización permitió intervenir 989 espacios públicos de manera simultánea, entre parques, plazas, avenidas, calles, camellones y zonas comunitarias donde se realizaron trabajos de retiro de residuos, barrido y recuperación urbana.

La jornada fue encabezada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien dio inicio a las actividades desde la explanada municipal y posteriormente se sumó a las labores realizadas en distintos puntos del municipio.

Participan vecinos, estudiantes y servidores públicos

La faena reunió a vecinos, estudiantes, comerciantes, empresarios, organizaciones sociales, iglesias, consejos de participación ciudadana, delegaciones municipales y servidores públicos de distintas áreas del gobierno local.

Entre los participantes también se sumaron alumnos de instituciones educativas como el CETis 65 y el CBTis 29, además de personal de áreas operativas municipales encargadas de servicios públicos, obras, protección civil y seguridad.

Los trabajos se realizaron durante varias horas, con apoyo de maquinaria pesada y unidades destinadas al retiro de basura y desechos acumulados en diferentes sectores de Ecatepec.

Intervienen casi mil espacios públicos en un solo día

De acuerdo con las autoridades municipales, la jornada formó parte de una estrategia para atender puntos con acumulación de residuos y reforzar la recuperación de espacios públicos mediante la participación ciudadana.

La meta inicial contemplaba la limpieza de cientos de zonas del municipio y la recolección de alrededor de 250 toneladas de basura, como parte de un esfuerzo extraordinario para mejorar las condiciones urbanas en colonias, avenidas y áreas comunes.

Las labores incluyeron retiro de basura, limpieza de camellones, barrido de calles, recuperación de parques y atención de espacios que son utilizados diariamente por familias, estudiantes y comerciantes.

Además de la participación vecinal, a la faena se integraron elementos de la Marina, Guardia Nacional, policía estatal y policía municipal, quienes colaboraron en las acciones de limpieza y acompañamiento territorial.

La policía municipal desplegó personal de sus sectores operativos, así como grupos especiales y unidades de prevención del delito, como parte del dispositivo que acompañó la jornada en distintos puntos de Ecatepec.

Buscan convertir la limpieza en una acción permanente

La administración municipal planteó la faena no solo como una jornada de recolección de basura, sino como una acción para fortalecer la organización comunitaria y fomentar el cuidado permanente de los espacios públicos.

El gobierno local destacó que este tipo de actividades buscan recuperar áreas comunes, mejorar la imagen urbana y promover la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía para mantener limpios los entornos comunitarios.

Con esta movilización, Ecatepec busca consolidar un modelo de participación vecinal que permita atender de manera constante los puntos con mayor acumulación de residuos y reforzar el sentido de pertenencia en las comunidades.