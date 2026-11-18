Desde las primeras horas del martes, productores agrícolas realizaron bloqueos parciales en diversas vías sin interrupción del tránsito

Las demandas de pagos atrasados y la rentabilidad para el campo llevaron este martes a agricultores a movilizarse en carreteras de cinco estados del país, mientras el Gobierno federal pidió anteponer el diálogo.

Desde las primeras horas del día, productores agrícolas realizaron este martes bloqueos parciales en Guanajuato, en la caseta de la autopista León-Aguascalientes, dentro de una convocatoria para movilizarse también en Jalisco, Querétaro, Michoacán y Campeche para reclamar apoyos pendientes.

Los municipios de Silao, San Luis de la Paz, Irapuato y Pénjamo también presentaban manifestantes sin interrupción del tránsito.

En Jalisco se registró una concentración en el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima, aunque sin confirmar un cierre.

La Confederación Agropecuaria de México y organizaciones estatales convocaron protestas en 25 ubicaciones: 16 en Guanajuato, cinco en Jalisco, dos en Michoacán, una en Querétaro y otra ante las oficinas de Agricultura en Campeche.

El listado comprende 24 puntos carreteros y una sede administrativa, sin que ello equivalga a 25 bloqueos consumados.

Foto: EFE

Los convocantes denuncian incumplimientos de los acuerdos alcanzados el 22 de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para atender sus demandas de apoyos y pagos pendientes por sus cosechas.

Tras ese encuentro, suspendieron una movilización prevista para el 27 de octubre como voto de confianza.

Los agricultores exigen apoyos que garanticen rentabilidad al maíz, liquidar pagos pendientes de trigo del ciclo otoño-invierno 2024-2025 y de maíz primavera-verano 2026, además de seguros agrícolas para zonas siniestradas.

También reclaman retroactividad de la cuota energética, facilidades de inscripción al programa energético de 2027, acceso al esquema de precio justo para trigo y maíz y apoyos al maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano.

"Necesitamos resultados tangibles y concretos para todas nuestras demandas", señalaron.

En respuesta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó en la conferencia presidencial que "no hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población".

La titular de Gobernación ofreció reuniones inmediatas y aseguró que la dependencia de Agricultura ha atendido a la mayoría de los productores y reconoció demandas pendientes.

Reiteró que los recursos se entregan directamente, sin intermediarios y defendió tanto la libre manifestación como los derechos de quienes transitan por las carreteras.

Por separado, el Gobierno de Jalisco ofreció acompañar las gestiones ante autoridades federales y pidió protestas pacíficas.