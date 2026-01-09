Realiza México nuevo envío de combustible a Cuba

Este buque, de cuatro toneladas de capacidad, es conocido por ser uno de los que se usó previamente para el envío de 80,000 barriles de combustible a La Habana

En medio de la inconformidad debido a la creciente exportación de combustible de México hacia Cuba, el gobierno federal envío nuevamente un cargamento de petróleo hacia la isla, que sigue en una severa crisis energética, debido al corte del suministro proveniente de Venezuela.

De acuerdo con documentos difundidos y varios sistemas de rastreo satelital para embarcaciones consultados por INFO7, el barco Ocean Mariner zarpó del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado lunes 5 de enero y será este jueves que llegaría a La Habana.

Este buque, de cuatro toneladas de capacidad, es conocido por ser uno de los que se usó previamente para el envío de 80,000 barriles de combustible mexicano a la ya mencionada isla en diciembre de 2025.

La crisis energética de Cuba

Recordemos que Cuba atraviesa una severa crisis energética, debido a que Estados Unidos interceptó dos buques que se dirigían a su ciudad capital con varias toneladas de combustible para continuar con su producción de electricidad.

La isla ha llegado a esta situación crítica por la confluencia de dos factores principales: la falta de divisas del Estado para adquirir en el exterior suficiente petróleo y el estado precario de sus centrales termoeléctricas.

A lo anterior se le suma la incertidumbre tras los ataques estadounidenses que llevaron el pasado 3 de enero a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, su principal proveedor de petróleo.

El papel de México en la energía cubana

Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que se alcanzara un aumento histórico en los envíos de combustible a Cuba, sí aceptó que el país se convirtió en un "proveedor importante" para esa isla.

Por el contrario, la mandataria afirmó que los envíos se hicieron como parte de un contrato para vender el llamado "oro negro", además que parte de este también es envío de "ayuda humanitaria" hacia el país.

... Y subió el precio de la gasolina en México

Para sorpresa de millones de automovilistas, el precio de las gasolinas en México se incrementó desde este 1 de enero, debido al aumento del IEPS debido a la inflación.

De acuerdo con disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a partir del 1 de enero de 2026 las cuotas del IEPS a los combustibles aumentaron en promedio 3.8%, como parte de la actualización inflacionaria prevista en la ley.

En el caso de la gasolina premium, conocida como la “roja”, el impuesto por litro pasó de aproximadamente 5.45 a 5.65 pesos, mientras que en el diésel la cuota subió de 7.09 a 7.36 pesos por litro.