¿Real o falso? Captan a supuesto alien en Campeche

Un usuario de Twitter compartió al periodista e investigador del fenómeno ovni, Jaime Maussan, unas fotografías de un supuesto alien, las cuales se viralizaron y causaron polémica en redes sociales.

De acuerdo con la cuenta @ARTUROSAND79, el autor original de estas imágenes es el abuelo de un hombre llamado García Kimm, quien una mañana fue por leña y se encontró con el supuesto extraterrestre.

'Creer o no, solo depende de uno, solo aquel que lo vio sabe lo que realmente se siente al ver algo así', se lee en el supuesto texto que han replicado otras cuentas de fenómenos paranormales y ovnis.

García relata que su abuelo al ver al alienígena de unos dos metros de alto se echó a correr, pero que alcanzó a tomarle una foto con su celular.

Como era de esperarse, los usuarios comenzaron a discutir si las imágenes eran reales o no.

'Increíble foto, ¿en serio es real?', 'Gracias por compartirla , y por favor no se ponga a discutir con aquellos que no creen. No vale la pena', 'A manera de sarcasmo, por el flaco extraterrestres, que la deben estar pasando mal en su mundo y vienen por los recursos del nuestro', 'Que chistoso que el alien justo voltea a la cámara cuando le toman la foto', 'Para mí no estamos solos en este hermoso universo', 'Si me tocará ver algo así estando solo…. Creo que lo último en lo que yo pensaría sería en sacar mi celular para tomar fotos', 'Lo curioso es que siempre que hay fotos y videos de aliens y ovnis, salen con calidad como de cámara de los años 20’s', son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.