Reabre INE sus 841 módulos tras acuerdo laboral

El organismo reprogramará citas y revisará un posible aumento salarial mayor al 6% para atender las demandas de sus trabajadores

Los 841 Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) reanudarán operaciones este martes, luego de que la representación de los trabajadores y autoridades del organismo alcanzaran un acuerdo para atender sus demandas laborales, informó la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García.

En conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que todos los módulos del país funcionarán al 100% y que se implementará un esquema de reprogramación para atender a las personas afectadas por la suspensión de actividades. También se habilitarán filas diferenciadas para quienes tenían pendiente recoger su credencial para votar, con el propósito de agilizar la entrega. Cruz García afirmó que no habrá descuentos, actas administrativas ni represalias contra los empleados que participaron en el paro.

Como parte de los acuerdos, el INE mantendrá una propuesta de incremento salarial del 6% para el personal de atención ciudadana y operadores de equipo tecnológico, que se aplicaría a partir de enero de 2027. Sin embargo, la presidenta provisional señaló que se revisará la posibilidad de ofrecer un aumento mayor, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y del impacto del recorte anunciado para el Instituto.

La negociación se produjo después de que los trabajadores manifestaran su inconformidad con la propuesta inicial, al considerar insuficiente el incremento. Edgar Fernández, representante del personal, señaló que alrededor de 5 mil 600 empleados demandan ingresos equivalentes a por lo menos dos salarios mínimos, además de mejores instalaciones, insumos y condiciones laborales. También denunció jornadas exhaustivas y presuntas amenazas de sanciones administrativas.

Cruz García explicó que el organismo analizará sus recursos y realizará las redistribuciones necesarias para atender las necesidades del personal. La revisión presupuestal también permitirá determinar si existen economías durante 2027 que puedan destinarse a mejorar las condiciones de trabajo en los módulos y otras instalaciones del Instituto.