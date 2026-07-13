Rayo mata a hombre de 41 años en presa de Aguascalientes

Everardo Marmolejo falleció tras ser alcanzado por un rayo mientras caminaba cerca de la presa La Dichosa, en Jilotepec.

Un hombre perdió la vida luego de ser alcanzado por un rayo mientras caminaba cerca de la presa La Dichosa, ubicada en la comunidad de Jilotepec, Aguascalientes.

El hecho ocurrió la tarde del sábado, alrededor de las 18:45 horas, cuando se registraba una lluvia ligera acompañada de actividad eléctrica en la zona ubicada a unos 60 kilómetros al norte de la capital del estado.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Everardo Marmolejo, de 41 años de edad, había salido a pasear cerca del cuerpo de agua.

Personas que se encontraban en el lugar señalaron que escucharon un fuerte estruendo y al acercarse encontraron al hombre tendido en el suelo, con lesiones visibles en el rostro y las manos.

Ante la situación, los testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de los cuerpos de auxilio.

Confirman muerte por descarga eléctrica

Paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) acudieron al sitio y realizaron una valoración médica, pero confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Dirección de Asuntos Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo a la capital estatal para practicar la necropsia de ley.

La Fiscalía de Aguascalientes informó este domingo que la causa de muerte fue una descarga eléctrica provocada por un fenómeno natural.

El dictamen estableció que el fallecimiento ocurrió por "un agente natural (un rayo)", lo que ocasionó una electrofulguración.