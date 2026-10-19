Rastreo bancario vincula a quinto acusado de extorsión en CDMX

Agentes de la Policía de Investigación lo detuvieron el 11 de octubre de 2026 en Tlaxcala, en colaboración con autoridades de esa entidad

El seguimiento de los depósitos realizados por una adulta mayor de Tláhuac permitió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identificar a un quinto probable implicado en una extorsión por 125 mil pesos. Se trata de Hugo Gabriel “N”, quien fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva.

La Fiscalía capitalina informó que el imputado es investigado por extorsión agravada continuada en pandilla. Su probable participación se relaciona con una cuenta bancaria a su nombre que habría recibido parte del dinero entregado por la víctima.

Amenazaron con hacerles daño a ella y a su hija

De acuerdo con la investigación, entre el 29 de julio y el 16 de septiembre de 2022, la mujer recibió llamadas de un hombre que aseguraba pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación y le exigía dinero bajo amenazas de agredirla a ella y a su hija.

La exigencia comenzó en 50 mil pesos y posteriormente aumentó a 125 mil. Ante las amenazas, la adulta mayor realizó 28 depósitos a distintas cuentas bancarias.

La referencia al grupo criminal formaba parte de la intimidación descrita en la denuncia. La información difundida no acredita que el interlocutor o las personas procesadas pertenezcan a esa organización.

Rastreo bancario permitió identificar al imputado

Tras la denuncia, el Ministerio Público reunió tres entrevistas de la víctima, los comprobantes de los 28 depósitos, informes policiales, un dictamen psicológico e información financiera proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El análisis de esos documentos permitió relacionar una de las cuentas receptoras con Hugo Gabriel “N”. Con los datos recabados, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Agentes de la Policía de Investigación lo detuvieron el 11 de octubre de 2026 en Tlaxcala, en colaboración con autoridades de esa entidad. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia del 13 de octubre, un juez determinó vincularlo a proceso, le impuso prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cinco personas enfrentan proceso por los mismos hechos

Antes de esta resolución, Ana “N” y Karla “N” fueron vinculadas a proceso el 9 y el 16 de abril de 2026, respectivamente. Raúl “N” recibió esa determinación el 30 de junio y Miguel “N”, el 24 de agosto.

Según la Fiscalía, estas cuatro personas también fueron identificadas como titulares de cuentas bancarias que recibieron depósitos de la afectada.

La investigación deberá precisar la intervención de cada imputado. Hasta ahora, la información pública no establece quién realizó las llamadas ni si se ha recuperado el dinero. La vinculación a proceso permite continuar las indagatorias y no constituye una sentencia condenatoria.