Rafaguean en Culiacán casa vinculada a Rubén Rocha Moya

El inmueble donde residió el gobernador Rubén Rocha Moya con licencia de Sinaloa fue atacado a tiros en la colonia Las Quintas

La madrugada de este sábado se registró un ataque armado contra la casa donde anteriormente vivía Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en el sector Las Quintas de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra el inmueble ubicado sobre la calle Lago de Cuitzeo, generando movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

Vecinos señalaron que la vivienda permanecía deshabitada desde 2021, año en que Rocha Moya ganó la gubernatura y dejó de residir en ese domicilio.

Sin reporte de víctimas, pero crece tensión política

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidos por el ataque, aunque el hecho ocurre en un contexto particularmente delicado para el mandatario con licencia, quien enfrenta señalamientos judiciales en Estados Unidos.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del atentado, así como la identidad de los responsables.

El ataque se produce mientras Rocha Moya enfrenta cargos por presunto narcotráfico y conspiración con cárteles de droga ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Frente a esos señalamientos, el político sinaloense ha rechazado de forma categórica cualquier vínculo criminal, calificando las acusaciones como falsas y sin fundamento.

Además, aseguró públicamente que las imputaciones no solo buscan afectarlo a él, sino también golpear políticamente al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

En un posicionamiento difundido en redes sociales, Rocha Moya sostuvo que las acusaciones forman parte de una estrategia para vulnerar el orden constitucional y la soberanía nacional, argumentando que su movimiento defenderá esos principios.