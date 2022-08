¿Racismo? Sonora Grill separa a clientes por color de piel

Sof.otero

La CONAPRED abrió una investigación contra la cadena de restaurantes por presuntas prácticas de discriminación

Por: Redacción INFO7

agosto, 04, 2022 20:30

Comentarios

Una cadena de restaurantes se encuentra en el 'ojo del huracán' después de que se dió a conocer que presuntamente lleva a cabo prácticas de discriminación con sus clientes.

Se trata del restaurante Sonora Prime Grill Masarik ubicado en Polanco en la Ciudad de México.

El escándalo estalló cuando la cuenta de Twitter identificada como "Terror Restaurantes Mx' hizo pública una denuncia que les llegó de manera anónima y la cual acusaba al restaurante de la cadena Sonora Grill Gruop, de dividir a los clientes de acuerdo con su aspecto físico y color de piel.

Los clientes son asignados en dos secciones diferentes: Ghandi y Mousset y el trato varía según el color de piel de las personas.

La denuncia concluye señalando que el director de la marca llamado Juan Manuel Moreira se molesta mucho si sientan a alguien que se ve pobre o da mala imagen al restaurante.

La publicación rápidamente se hizo viral y varios extrabajadores del restaurante salieron a contar sus experiencias. Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación sobre los hechos.

Ex empleada narra experiencia

De acuerdo con una ex trabajadora del Sonora Prime Grill Masaryk, ubicado en Polanco, Ciudad de México, las mesas del restaurante se asignan dependiendo de si eres moreno o blanco.

"¿Hay racismo en Sonora Grill? Pues como exempleada yo creo que sí", se escucha decir a una joven en un video de TikTok. "Estoy hablando de mi experiencia, de las indicaciones que me dio una persona y de lo que viví en una sucursal que no es la que está siendo investigada", añadió.

De acuerdo con la joven, identificada como Sof Otero, ella trabajaba como hostess, es decir, era la encargada de llevar a los comensales a sus meses.

"Desde el primer día me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con la mejor presentación porque son las mesas que se ven desde la calle", aseguró.

"Un día me llamaron la atención porque senté a una pareja que venía formal, bien arreglada y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón. El gerente me dijo que no debí hacer eso porque no cumplía con los estándares", explicó.

Tras el regañó que recibió, la joven le preguntó a su superior que cuál había sido el error que cometió, pues consideraba que la pareja tenía buena presentación.

El gerente de la tienda le contestó: "Mira ellos, por ejemplo, sí cumplen con los estándares".

Ante esa respuesta y tras observar a las dos parejas, la exempleada se dio cuenta que lo único diferente era que quienes ella sentó en el balcón eran morenos y que los que señaló el gerente eran de tez blanca.

Sonora Grill niega prácticas de racismo

La cadena de restaurantes afirmó que ellos no tienen ninguna práctica racista o discriminatoria.

"A lo largo de 18 años nos hemos desarrollado como grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales", afirmó la empresa.

"Detrás de Sonora Grill Group existe el compromiso de 3,500 colaboradores que día con día han construido con esfuerzo y pasión este grupo con el que hemos participado activamente en diversos momentos de nuestro país, buscando detonar siempre un impacto positivo y responsable", puntualizó.

En relación a las versiones que han circulado recientemente, les compartimos lo siguiente: pic.twitter.com/LvoidO6njr — Sonora Grill Group (@SonoraGGroup) August 2, 2022

CONAPRED abre investigación

Luego de que el caso de discriminación se volviera viral, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en Ciudad de México informó que abrió un expediente de queja por conductas de racismo al restaurante.

"Esto podría traducirse en diversas acciones como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa, para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad".