'Rachel' y 'Simon' dejan muertos en Baja California y Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado informó que se registró el fallecimiento de un adulto mayor, mientras que en Baja California hay más de 10 desaparecidos

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Al menos dos personas perdieron la vida a causa de los distintos sistemas meteorológicos denominados "Simon" y "Rachel" que arrasan con el territorio nacional.

La gobernadora de Baja California informó este lunes que una menor de edad perdió la vida y 10 personas continúan desaparecidas a causa de la ahora tormenta Rachel.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal indicó que el municipio de Ensenada fue el que sufrió mayores afectaciones, así como con el mayor número de personas desaparecidas, por lo que continúan las labores de evaluación de daños, despeje de vialidades y restablecimiento de servicios en la entidad.

“Las mayores afectaciones se han presentado en el municipio de Ensenada. Lamentamos que hay 10 personas que se encuentran como no localizadas y una menor fue localizada sin vida".

Detalló que de las personas desaparecidas, ocho pertenecen al municipio de Ensenada y el resto a San Felipe.

Ante el apoyo brindado por el Gobierno Federal, la gobernadora agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo brindado.

Confirma fallecimiento de adulto mayor en Guerrero; reportan daños en viviendas

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado informó que, tras el paso del huracán Simon, se registró el fallecimiento de un adulto mayor, además de afectaciones a viviendas en Acapulco, Chilpancingo y la región de La Montaña en Guerrero.

"Por el paso del huracán Simón en Acapulco se registraron vehículos afectados, locales comerciales inundados, viviendas afectadas. [...] Lamentable una persona adulta mayor de 71 años perdió la vida por el colapso de una barda en Chilpancingo".

Además, destacó las labores implementadas de las Fuerzas Armadas por medio del Plan DN-IIIE con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

"Se realizaron labores de auxilio, limpieza, desasolve, reapertura de vialidades, entrega de alimentos. Realmente la mayoría de las afectaciones como fueron deslizamientos, derrumbes, árboles caídos, 16 postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siete bardas y dos socavones.

Huracán Simon se mantiene como categoría 3 con vientos de 185 km/h

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, informó que el huracán Simon permanece en categoría 3 con vientos sostenidos de 185 km/h.

Se prevén lluvias en Nayarit y Sinaloa, por lo que hizo un llamado a seguir las indicaciones de Protección Civil en ambas entidades.