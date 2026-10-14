'Rachel' deja siete muertos en Ensenada; continúan búsquedas

La emergencia también alcanzó al Hospital General de Ensenada, donde las inundaciones obligaron a trasladar pacientes a otras instalaciones médicas

El saldo de las lluvias asociadas a Rachel aumentó a siete personas fallecidas en Ensenada, Baja California, entre ellas tres menores de edad, de acuerdo con el balance municipal difundido la tarde del martes 13 de octubre.

En ese corte, otras tres personas permanecían desaparecidas y los equipos de emergencia continuaban recorriendo las zonas afectadas por el desbordamiento de arroyos.

Los operativos se concentran en Maneadero, al sur del municipio, donde las corrientes arrastraron personas, vehículos y materiales de viviendas durante las precipitaciones del fin de semana.

Últimos hallazgos elevaron el balance de víctimas

La localización sin vida de Keila y de Valentín Lozano Gómez, de 51 años, llevó el saldo de cinco a siete fallecimientos. Los cuerpos fueron encontrados en la zona del Rancho Génesis y en las inmediaciones de la Lengüeta Arenosa, respectivamente.

Entre las víctimas previamente recuperadas se encuentran tres menores de cuatro, 13 y 14 años, así como dos mujeres de 30 y 35 años. Los primeros hallazgos ocurrieron en las inmediaciones de los arroyos El Pípila y Oaxaca.

Cuatro integrantes de una misma familia fueron localizados sin vida entre el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, después de haber sido reportados como desaparecidos desde la noche del sábado.

En medio de las labores de búsqueda, las autoridades informaron que Leonel “N”, de 10 años, fue localizado con vida. La actualización municipal no detalló su estado de salud ni las circunstancias completas de su rescate.

El balance de siete fallecidos mantenía pendientes de localizar a Rosa María “N”, Luis Fernando “N” y Rosalinda “N”. Esa relación corresponde a Ensenada y no constituye un registro total de personas desaparecidas en Baja California.

En San Felipe también se había reportado la desaparición de un pescador y su hijo. Al corte de la información consultada, no se contaba con una actualización concluyente sobre su localización.

Refuerzan búsqueda con rescatistas y binomios caninos

En los operativos participan elementos del Ejército, Marina, Seguridad Pública Municipal y Bomberos de Ensenada. Tijuana también envió personal de su Célula de Búsqueda, bomberos y binomios de la Unidad K9 para apoyar los recorridos.

Las inundaciones dejaron comunidades incomunicadas y obligaron a realizar rescates aéreos. Entre las acciones de auxilio se reportó la evacuación por helicóptero de 32 personas, incluidas 22 extranjeras, de un campamento que quedó aislado.

La emergencia también alcanzó al Hospital General de Ensenada, donde las inundaciones obligaron a trasladar pacientes a otras instalaciones médicas.

Distribuyen alimentos a familias afectadas

World Central Kitchen informó que comenzó a trabajar con el restaurante La Conchería, en Ensenada, para preparar y distribuir comidas a familias cuyo acceso a alimentos quedó interrumpido por la tormenta.

Mientras continúan los operativos, el número de víctimas permanece sujeto a los resultados de las búsquedas y a la identificación de las personas localizadas. El balance de siete fallecimientos corresponde al corte municipal de la tarde del 13 de octubre.