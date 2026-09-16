Quintana Roo aprueba Ley Nicole contra cirugías en menores

La intención es permitir tratamientos que mejoren la salud, o la calidad de vida, sin abrir la puerta a operaciones solicitadas por motivos estéticos

El Congreso de Quintana Roo aprobó la denominada “Ley Nicole”, una reforma que prohíbe practicar cirugías plásticas, estéticas o cosméticas a menores de 18 años cuando su finalidad sea exclusivamente modificar su apariencia.

La medida fue avalada el 14 de septiembre de 2026 mediante el Decreto 261 y adiciona la fracción VI al artículo 196 del Código Penal estatal. Con este cambio, realizar una intervención estética injustificada en una niña, niño o adolescente podrá generar responsabilidad penal y profesional para el médico que la practique.

El objetivo es cerrar el vacío legal que permitía someter a menores a procedimientos irreversibles mientras todavía atraviesan etapas de desarrollo físico y emocional, además de protegerlos frente a presiones sociales, estereotipos de belleza y tendencias difundidas mediante redes sociales.

Contemplan cárcel y suspensión profesional

La reforma establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, además de multas de 50 a 200 días y la suspensión del ejercicio profesional por un periodo que también puede extenderse de seis meses a tres años.

Estas penas se aplicarían a profesionales de la salud que realicen intervenciones en menores sin una justificación médica y con propósitos únicamente cosméticos. De esta manera, la legislación busca que el consentimiento familiar no sustituya la obligación del personal médico de proteger la integridad y el desarrollo de sus pacientes.

Durante el análisis legislativo participaron especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva, quienes aportaron criterios para diferenciar los procedimientos motivados solamente por la apariencia de aquellos que son necesarios para atender una condición médica.

Cirugías reconstructivas permanecerán permitidas

La llamada “Ley Nicole” no impedirá las operaciones reconstructivas debidamente justificadas. Podrán realizarse intervenciones para atender malformaciones congénitas, secuelas de accidentes o anomalías fisiológicas que afecten la integridad física o psicológica de una persona menor de edad.

Para aplicar estas excepciones deberá existir una valoración especializada que confirme la necesidad del procedimiento, acompañada de una evaluación psicológica. La intención es permitir tratamientos que mejoren la salud, la funcionalidad o la calidad de vida, sin abrir la puerta a operaciones solicitadas exclusivamente por motivos estéticos.

La iniciativa fue presentada en mayo de 2026 por los diputados Jennifer Paulina Rubio Tello, Jorge Sanén Cervantes y Renán Sánchez Tajonar. Aunque al comenzar su discusión no se reportaban casos similares documentados en Quintana Roo, sus promotores señalaron la necesidad de establecer una regulación preventiva ante el crecimiento de clínicas y servicios relacionados con la medicina estética.

Reforma surge tras el caso de Paloma Nicole

La legislación recibe su nombre en memoria de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció en Durango después de someterse a una cirugía estética. El caso abrió una discusión nacional sobre los riesgos de estas intervenciones en menores y las responsabilidades de médicos, clínicas y tutores.

Quintana Roo se suma así a las entidades que han comenzado a endurecer sus disposiciones para proteger a niñas, niños y adolescentes ante procedimientos estéticos innecesarios, al convertir su realización injustificada en una conducta sancionada por el Código Penal.

Aunque el Decreto 261 ya recibió la aprobación del Congreso estatal, su publicación en el Periódico Oficial de Quintana Roo permanece pendiente. Por ello, la reforma completará su proceso y entrará en vigor conforme a los plazos que establezcan sus disposiciones transitorias una vez que sea publicada.