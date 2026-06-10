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Quinceañera termina en tragedia por alcohol adulterado

Por: Carlos Nava

09 Junio 2026, 15:16

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Entre las 38 personas que resultaron intoxicadas se encuentran la propia festejada y su madre, mientras que trascendió que uno de los fallecidos era el padre

Quinceañera termina en tragedia por alcohol adulterado

Una tragedia conmocionó a la comunidad de Puerto de Valle tras reportarse la muerte de tres personas y la hospitalización de varias más debido al consumo de alcohol adulterado durante una fiesta de quince años celebrada el pasado sábado.

Entre las 38 personas que resultaron intoxicadas se encuentran la propia festejada y su madre, mientras que trascendió que uno de los fallecidos era el padre de la quinceañera.

El saldo de la tragedia

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el estado actual de los afectados se distribuye de la siguiente manera:

Condición de los pacientesNúmero de personasDetalles
Fallecidos3Dos hombres (de 28 y 39 años) murieron en el traslado; uno más falleció en el IMSS.
Hospitalizados7Cinco atendidos por la SSG (fuera de peligro) y dos en el IMSS.
Dados de alta23Regresaron a sus casas con indicaciones médicas y seguimiento abierto.
Menores de edad5Dos mujeres y tres hombres (entre ellos la quinceañera).

Dos de los pacientes hospitalizados tuvieron que ser trasladados a clínicas de los municipios vecinos de Celaya e Irapuato debido a su condición.

Cronología de los hechos

Los asistentes comenzaron a ingerir tequila presuntamente adulterado durante la celebración del sábado. Los primeros síntomas graves aparecieron el domingo, pero no fue sino hasta el lunes cuando las víctimas comenzaron a saturar los servicios de emergencia de la región.

Síntomas reportados por las autoridades: Los pacientes ingresados al Hospital General de Salamanca presentaron dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, vómito, dolor abdominal agudo, alteraciones visuales y cambios en el estado de conciencia.

Respuesta de las autoridades

El titular de la Secretaría de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, informó que se mantiene un monitoreo estricto sobre la evolución de cada uno de los afectados. Asimismo, hizo un llamado urgente a la población:

  • Exhorto: Se pide a cualquier persona que haya asistido a la fiesta en la comunidad de Puerto de Valle y presente el más mínimo síntoma, que acuda de inmediato a la unidad médica más cercana.

  • Apoyo integral: A solicitud de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, las familias y personas afectadas recibirán atención y acompañamiento psicológico para afrontar esta crisis.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias y de la Fiscalía del Estado no han dado a conocer detalles sobre el origen o la marca del tequila que provocó la intoxicación masiva, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

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