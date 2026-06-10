Quinceañera termina en tragedia por alcohol adulterado

Entre las 38 personas que resultaron intoxicadas se encuentran la propia festejada y su madre, mientras que trascendió que uno de los fallecidos era el padre

Una tragedia conmocionó a la comunidad de Puerto de Valle tras reportarse la muerte de tres personas y la hospitalización de varias más debido al consumo de alcohol adulterado durante una fiesta de quince años celebrada el pasado sábado.

Entre las 38 personas que resultaron intoxicadas se encuentran la propia festejada y su madre, mientras que trascendió que uno de los fallecidos era el padre de la quinceañera.

El saldo de la tragedia

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el estado actual de los afectados se distribuye de la siguiente manera:

Condición de los pacientes Número de personas Detalles Fallecidos 3 Dos hombres (de 28 y 39 años) murieron en el traslado; uno más falleció en el IMSS. Hospitalizados 7 Cinco atendidos por la SSG (fuera de peligro) y dos en el IMSS. Dados de alta 23 Regresaron a sus casas con indicaciones médicas y seguimiento abierto. Menores de edad 5 Dos mujeres y tres hombres (entre ellos la quinceañera).

Dos de los pacientes hospitalizados tuvieron que ser trasladados a clínicas de los municipios vecinos de Celaya e Irapuato debido a su condición.

Cronología de los hechos

Los asistentes comenzaron a ingerir tequila presuntamente adulterado durante la celebración del sábado. Los primeros síntomas graves aparecieron el domingo, pero no fue sino hasta el lunes cuando las víctimas comenzaron a saturar los servicios de emergencia de la región.