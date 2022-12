Quinceañera se siente mal y da a luz en un vehículo

Una joven de quince años fue sorprendida por frecuentes contracciones que anunciaban la llegada del recién nacido, el parto se registró abordo de un vehículo

Por: Patricia Agüero

Diciembre 14, 2022, 18:10

Una jovencita de 15 años que presuntamente no recibió la atención médica en un Hospital dio a luz a su bebé a bordo de un vehículo en Veracruz.



Los hechos se registraron la madrugada del pasado 09 de diciembre del presente año en el municipio de Boca del Río.



La joven que se encontraba en el octavo mes de gestación comenzó a presentar contracciones cada vez más frecuentes lo que anunciaba el nacimiento de su bebé.



Los familiares trasladaron a la joven al Hospital de Boca del Río en donde presuntamente los médicos le negaron la atención, ante esta situación se dirigieron a una caseta de la Policía Municipal, pero descubrieron que ya no estaba en servicio.



Al ver que no alcanzaban a llegar a un nosocomio los familiares pidieron el apoyo de los Bomberos Conurbados y de Protección Civil.



Los elementos de ambas corporaciones se hicieron presentes en el lugar y brindaron apoyo a la quinceañera que comenzó en labor de parto en el asiento trasero del vehículo, finalmente nació su bebé que venía con los pies por delante.



Tanto la joven como su bebé fueron trasladados al Hospital Infantil de Veracruz en donde el estado de salud de la madre y el recién nacido fue reportado como estable.