Quiénes son las personas de credenciales encontradas en Sinaloa

El hallazgo de decenas de carteras con documentos oficiales abandonadas en un tramo de la carretera internacional México 15, al sur de Mazatlán, en Sinaloa, generó alertas entre colectivos de búsqueda y autoridades debido a la cantidad de identificaciones localizadas y a la diversidad de estados de origen de las personas a las que pertenecen.

El hecho fue reportado la tarde del jueves 22 de enero, en las inmediaciones del rancho Los Gavilanes, dentro de un tramo de la carretera libre México 15. Tras el aviso, autoridades acudieron al sitio para asegurar los objetos e iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de identificar a los propietarios y determinar el contexto en el que fueron abandonadas las pertenencias.

¿Qué se localizó en el tramo de la carretera México 15?

De acuerdo con la revisión preliminar realizada por colectivos de búsqueda y con información difundida públicamente, en el lugar se encontraron alrededor de 20 carteras y billeteras, varias de ellas en buen estado de conservación. En su interior había diversos documentos personales y oficiales.

Entre los objetos localizados se encontraron

Credenciales para votar del INE

Licencias de conducir

Tarjetas bancarias

Credenciales universitarias

Gafetes y documentos laborales de empresas privadas y de la Comisión Federal de Electricidad,

de empresas privadas y de la Comisión Federal de Electricidad, así como identificaciones de carácter internacional.

La variedad y cantidad de documentos reforzó la preocupación sobre el origen del hallazgo.

Origen de las personas identificadas en los documentos

La información disponible indica que las identificaciones corresponden a personas con domicilio en distintas entidades del país. Entre los estados mencionados se encuentran Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Nayarit.

Esta diversidad geográfica llevó a señalar que podría tratarse de personas en tránsito o trabajadores foráneos, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre si los documentos fueron extraviados, abandonados de manera intencional o si las personas fueron despojadas de sus pertenencias.

Posteriormente, colectivos de búsqueda de diferentes estados comenzaron la revisión del material y difundieron el caso para facilitar la identificación de los documentos. Como resultado de este análisis inicial, se logró identificar al menos a 14 personas, información que fue entregada a las autoridades para dar seguimiento.

#Internacionales | 🇲🇽🔴 En #México, credenciales oficiales de personas de varios estados, como Nuevo León y Tamaulipas, fueron encontradas tiradas en la Carretera Federal, a la salida sur de Mazatlán, #Sinaloa.



Este hallazgo genera sospechas y alarma, ya que no parece un simple… pic.twitter.com/20dvqmgFNb — #ÚltimaHora (@ultimahsv) January 25, 2026

Personas identificadas de manera preliminar

De forma inicial, los documentos corresponderían a las siguientes personas:

Guillermo Roberto Olán Lázaro (INE); Luis Enrique Maldonado Santos (INE y gafete CFE/Servimontajes); Sotero Jiménez Ochoa (INE y licencia de conducir); Kenia Romero Santana (INE); Manuel Peralta Vázquez (INE); Fernando Adán Calderón Hernández (INE y credencial universitaria); Hipólito Rudi Almazán Meza (INE); Juan Pablo Saavedra Munguía (licencia de conducir y credencial laboral); Oliver Gutiérrez Aguilar (INE y credenciales laborales); José Luis Pérez Ballinas (INE); Carlos Alfredo Jiménez Corrales (INE); Sergio Antonio Sánchez / Sergio Sánchez Antonio (INE y credencial laboral); Adolfo Nolasco Díaz (INE); Gustavo Chamorro Bejarano (INE).

Los colectivos aclararon que la lista es preliminar y que los datos deben ser confirmados por las autoridades correspondientes.

Algunos documentos llamaron particularmente la atención durante la revisión. Entre ellos se encuentra una credencial universitaria a nombre de Fernando Calderón, egresado de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, la cual aclaró mediante un comunicado que el joven sufrió un robo en su estadía en Sinaloa pero que actualmente se encuentra en Tlaxcala sano y salvo.

También se identificaron documentos a nombre de Kenia Romero Santana, originaria de Tula de Allende, Hidalgo. Según registros públicos, existe una esquela que indica su fallecimiento en marzo de 2022, por lo que se investiga cómo el documento llegó al lugar y señala un posible uso indebido del mismo.

Posible vínculo con un asalto previo

Tras hacerse público el hallazgo, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acudieron ante autoridades para señalar que, a finales de noviembre de 2025, fueron víctimas de un asalto por un grupo armado, durante el cual les fueron robadas carteras con credenciales y tarjetas bancarias.

Esta declaración abrió una línea de investigación para determinar si algunos de los documentos encontrados podrían estar relacionados con ese hecho, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un vínculo directo.

Solicitud de los colectivos y recomendaciones

Los colectivos de búsqueda solicitaron a las autoridades que se verifique la identidad de las personas, se localice a los propietarios de los documentos, se confirme si alguno cuenta con reporte de desaparición y se determine si existe relación con hechos delictivos recientes.

Asimismo, recomendaron a familiares o conocidos de las personas identificadas acudir a la Fiscalía de Sinaloa, contactar a colectivos locales, evitar compartir información sensible en redes sociales y solicitar acompañamiento institucional, con el fin de que el caso tenga seguimiento formal y no quede sin atención.