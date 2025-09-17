¿Quiénes son las mujeres que Sheinbaum nombró en el Grito?

Sheinbaum nombró a varias heroínas de la Independencia y extendió el homenaje a grupos de mujeres anónimas e indígenas, enfatizando su contribución a la patria

En su primer Grito de Independencia, pronunciado el 15 de septiembre de 2025 desde el balcón central del Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el rol de las mujeres en la historia de México, convirtiéndose en la primera mandataria en encabezar la ceremonia.

Durante su arenga, que incluyó 22 "¡vivas!", nombró explícitamente a varias heroínas de la Independencia y extendió el homenaje a grupos de mujeres anónimas e indígenas, enfatizando su contribución a la patria.

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón, conocida popularmente como Josefa Ortiz de Domínguez o La Corregidora (la esposa del corregidor), fue una figura fundamental en la lucha de México por la independencia de España a principios del siglo XIX.

Nacida el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid (ahora Morelia, Michoacán), se convirtió en una insurgente y partidaria clave de la Guerra de Independencia de México.

¡Viva Leona Vicario!

Leona Vicario (nombre completo: María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador) fue una figura clave en la Guerra de Independencia de México contra el dominio colonial español.

Nacida el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México, en el seno de una familia adinerada, su padre, un comerciante español, y su madre, de una prominente familia mexicana, quedó huérfana a los 16 años y fue criada por su tío, un abogado que la introdujo en los círculos intelectuales.

Educada en literatura, arte, derecho, religión, idiomas (español y francés), historia, pintura, música y dibujo, Vicario desafió las normas de género de su época, participando activamente en la política y los asuntos públicos.

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

María Gertrudis Teodora Bocanegra Mendoza (11 de abril de 1765 - 11 de octubre de 1817), conocida comúnmente como Gertrudis Bocanegra, fue una luchadora independentista, filántropa y mártir mexicana que desempeñó un papel crucial en las primeras etapas de la Guerra de Independencia de México contra el dominio colonial español.

Nacida en Pátzcuaro, en el actual estado de Michoacán, es recordada como "La Heroína de Pátzcuaro" por su valentía, sus actividades de espionaje y su inquebrantable resistencia bajo tortura.

¡Viva Manuela Molina, “la Capitana”!

Nacida en Taxo, Guerrero, proveniente de familia indígena. Se unió al movimiento iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla. Obtuvo en 1811 el grado militar de capitana, por parte de la Suprema Corte Nacional Americana, el primer gobierno insurgente.

A su cargo, en la jurisdicción de Temascaltepec, Estado de México, hubo 60 hombres indígenas y mestizos, comandando a su escuadrón en tres batallas en Zitácuaro, así como las de Las Cruces, Aculco y Jilotepec, muriendo por heridas de lanza en 1822.

¡Vivan las heroínas anónimas!

Reconocimiento colectivo a las mujeres sin nombre registrado que participaron en la gesta.

¡Vivan las mujeres indígenas!

Homenaje a las indígenas que contribuyeron a la lucha por la libertad.

¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes!

Mención a las mujeres migrantes como parte de la dignidad mexicana.

Este acto histórico incluyó otros elementos simbólicos, como una escolta militar compuesta solo por cadetes mujeres y una banda presidencial bordada por mujeres militares.