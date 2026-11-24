Tras concluir los pagos de las letras R a la Z en noviembre, las próximas entregas de la Pensión del Bienestar se realizarán hasta el 2027.

Esta semana es la última del año donde se entregan las Pensiones del Bienestar para los adultos mayores; este pago equivale al bimestre noviembre-diciembre, un depósito clave para el cierre de año de miles de beneficiarios en todo el país.

El calendario para esta última semana de dispersión será el siguiente: los apellidos que empiecen con la letra "R" podrán cobrar su pensión los días 23 y 24 de noviembre, marcando el arranque de los depósitos finales.

Los pagos equivalentes a este bimestre se empezaron a depositar en las tarjetas del bienestar a principios de este mes de noviembre.

Fechas de cobro del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre

El miércoles 25 de noviembre le toca a los que sus apellidos comiencen con la letra "S", mientras que el jueves 26 de noviembre será el turno para los que comiencen con las letras "T, U, V".

Los últimos en recibir el apoyo serán los de las letras "W, X, Y, Z" el viernes 27 de noviembre, siendo estos los últimos con los que se cierra el calendario de este 2026.

¿Qué sigue tras el cierre del calendario 2026?

Una vez concluidas estas fechas, los adultos mayores deberán tomar en cuenta que este movimiento representa el último depósito programado dentro del esquema anual vigente, por lo que quienes ya cobraron o están por hacerlo cierran así su ciclo de pagos correspondiente a este periodo.

De esta manera, las próximas pensiones se entregarán hasta el 2027, cuando comience la nueva programación de depósitos para los beneficiarios del programa social.