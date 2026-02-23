¿Quién puede ser el próximo líder absoluto del CJNG?

En menos de una década logró presencia en entidades como Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, con especial interés en puertos

La estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atraviesa uno de los momentos más sensibles desde su fundación tras la caída de su líder histórico, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. La organización, que durante más de una década operó bajo un mando central sólido, enfrenta ahora un proceso de redefinición interna que podría modificar su estructura y dinámica territorial.

La ausencia de su principal figura de control deja un vacío en la cadena de mando y abre la puerta a un posible reacomodo estratégico dentro del grupo criminal, considerado uno de los de mayor presencia en México en los últimos años.

Origen y crecimiento del CJNG

El CJNG surgió alrededor de 2010 tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, el grupo liderado por Oseguera Cervantes consolidó su base en Jalisco y comenzó una expansión acelerada hacia estados estratégicos.

Desde sus primeros años, la organización se distinguió por el uso de armamento de alto poder, la difusión de mensajes propagandísticos en video y una estrategia de confrontación directa contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

En menos de una década logró presencia en entidades como Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, con especial interés en puertos y rutas logísticas clave como Manzanillo, fundamentales para la importación de precursores químicos.

El modelo de liderazgo que dejó “El Mencho”

Bajo su mando, el CJNG operó con un esquema de centralización estratégica y células regionales con autonomía táctica. Este modelo permitió crecimiento territorial sin perder cohesión interna.

Además del narcotráfico, la organización diversificó actividades hacia la extorsión, robo de combustible y control territorial mediante estructuras armadas locales, consolidando una red financiera y operativa robusta.

Los posibles sucesores y la disputa interna

Tras la caída de su líder, diversos reportes de inteligencia señalan a operadores con capacidad para asumir el mando. Uno de los nombres que más ha circulado es Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, identificado como figura cercana al núcleo de confianza del liderazgo histórico.

Analistas consideran que podría representar una línea de continuidad interna, especialmente tras la captura y extradición de Rubén Oseguera González, “El Menchito”. Su eventual liderazgo dependería del respaldo de mandos regionales con control armado.

Otro perfil relevante es Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”, señalado como uno de los jefes regionales con mayor peso operativo en el occidente del país. Investigaciones lo vinculan con la coordinación de células armadas y control territorial en plazas estratégicas, lo que le otorgaría fuerza en un escenario de disputa.

También figura Audias Flores Silva, “El Jardinero”, identificado en reportes como operador con influencia en el Bajío y occidente. Se le atribuye coordinación logística y supervisión de rutas de trasiego, con un perfil menos mediático pero constante en informes de seguridad.

Escenarios posibles: continuidad o fragmentación

Especialistas advierten que el CJNG podría optar por una transición negociada para mantener unidad, preservando la estructura financiera y territorial construida durante más de una década.

Sin embargo, también existe el riesgo de que surjan facciones regionales con control independiente, lo que podría derivar en disputas armadas y reacomodos en plazas estratégicas.

Impacto en el mapa criminal

La definición del nuevo liderazgo no solo impactará la estructura interna del CJNG, sino también la dinámica de violencia en estados con fuerte presencia del grupo. Un proceso de fragmentación podría traducirse en incrementos focalizados de violencia y alianzas temporales entre grupos rivales.

El CJNG, que pasó de ser una escisión regional a una organización con alcance nacional, enfrenta ahora el desafío más complejo desde su fundación: redefinir su liderazgo sin perder cohesión operativa ni control territorial.