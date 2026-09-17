¿Quién fue Antonia Nava, 'La Generala' que recordó Sheinbaum?

Antonia Nava de Catalán, conocida como 'La Generala', fue una insurgente que participó en la lucha por la Independencia y llegó a comandar tropas

Durante el Grito de Independencia de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum incorporó el nombre de Antonia Nava de Catalán entre las figuras históricas mencionadas durante la ceremonia celebrada en el Zócalo de la Ciudad de México.

La inclusión ocurrió después de que Sheinbaum había adelantado que su arenga contemplaría nuevos nombres de héroes y heroínas que habitualmente no forman parte de esta ceremonia.

El reconocimiento volvió a poner atención sobre la participación de las mujeres durante el proceso de Independencia de México, un tema que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) mantiene dentro de sus materiales dedicados a la historia de las mujeres.

¿Quién fue Antonia Nava?

Antonia Luisa Nava nació en 1779 en Tixtla, en el actual estado de Guerrero.

Durante la guerra de Independencia se incorporó, junto con su familia, a las fuerzas insurgentes vinculadas con José María Morelos y Pavón.

Su participación no se limitó a labores de apoyo y abastecimiento. Las referencias históricas sobre Nava también documentan su intervención en acciones militares, razón por la que fue conocida con el sobrenombre de “La Generala”.

La insurgente que llegó a comandar tropas

De acuerdo con la información retomada en torno a su trayectoria, Nava llegó a tener responsabilidades de mando dentro de las fuerzas insurgentes. Su recorrido durante la guerra la llevó por distintos puntos de la región, entre ellos Zitácuaro, Taxco y Tlapa.

Uno de los episodios asociados con su participación ocurrió durante el sitio del Cerro del Campo, en 1817, cuando las fuerzas insurgentes enfrentaron la falta de alimentos y permanecieron bajo presión de las tropas realistas.

Relatos históricos señalan que Nava y otras mujeres se ofrecieron para sacrificarse ante la falta de comida. El ofrecimiento no fue aceptado y, posteriormente, las mujeres tomaron armas improvisadas para incorporarse al combate. Esta historia forma parte de las distintas narraciones conservadas sobre aquel episodio.

La guerra también tuvo consecuencias personales para Antonia Nava, quien perdió a dos de sus hijos durante el conflicto. A pesar de ello, permaneció vinculada a la resistencia insurgente incluso después del fusilamiento de Morelos.

Con la consumación de la Independencia, Nava participó en 1821 en el desfile del Ejército Trigarante en la Ciudad de México.

Posteriormente se estableció en Chilpancingo, donde permaneció hasta su muerte, ocurrida el 19 de marzo de 1843.

La figura de Antonia Nava forma parte de los esfuerzos por documentar y difundir la participación de las mujeres en la Independencia. El INEHRM señala que recuperar estas historias permite ampliar las perspectivas sobre el papel que tuvieron las mujeres durante el inicio, desarrollo y consumación del movimiento independentista.

Su nombre volvió al debate público con el Grito de Independencia de 2026, más de dos siglos después de los acontecimientos en los que participó.