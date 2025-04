 ¿Quién es Gloria Guevara? mexicana que aspira a ONU Turismo

Seis candidatos aspiran a la secretaría general de ONU Turismo a partir de 2026, entre ellos la que fue ministra de Turismo de México, Gloria Guevara, que ve importante la rotación de regiones en el máximo puesto del organismo, por lo que defiende que ahora le toca el turno a América Latina.

Con más de 35 años de experiencia en el sector público y privado, Guevara fue también presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, la mayor organización privada del turismo en el mundo) y asesora principal del ministro de Turismo de Arabia Saudí.

En una entrevista no desvela explícitamente sus apoyos, pero asegura que cuenta con respaldos verbales de más de los 18 apoyos necesarios entre los 35 países miembros del Consejo Ejecutivo, y aspira a llegar a 25.

Guevara apuesta por fomentar una mayor colaboración entre los sectores público y privado, acelerar la adopción de prácticas de turismo sostenible y aprovechar la transformación digital para crear una industria más resiliente.

