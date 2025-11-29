¿Quién es Ernestina Godoy? Posible nueva fiscal de la república

La ahora encargada del despacho de la FGR tiene más de 25 años en la política y ha estado ligada a diferentes cargos para impartir justicia

Tras la sorpresiva renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, comenzaron a "barajearse" opciones de quién podría ocupar el puesto.

Dentro de los perfiles, el de Ernestina Godoy comenzó a tomar fuerza, incluso fue nombrada encargada del despacho este mismo viernes 28 de noviembre, por ello, te presentamos un poco sobre ella y su carrera política.

Orígenes, estudios y primeros pasos en la política.

Ernestina Godoy Ramos nació el 17 de enero de 1954 en la Ciudad de México, donde nació y creció toda su vida. Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde 25 años está involucrada en el mundo de la política.

Se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 2000 y permaneció en el mismo hasta el 2012, posteriormente, en 2014, se convirtió en uno de los miembros fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En 1985 instaló un despacho para atender legalmente a las víctimas del sismo y es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) (desde 1991).

Sus cargos y puestos en la burocracia

Godoy Ramos fungió como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que ocupó del 1 de octubre de 2024 al 27 de noviembre de 2025, También fue senadora del Congreso de la Unión por la Ciudad de México del 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

Su trayectoria siempre ha etado relacionada a la impartición de justicia, pues ya fungió como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, este último cargo del 5 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2020.

Otros cargos administrativos

Directora General de Desarrollo Delegación en Iztapalapa (2009-2012), coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal (2008-2009) y Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (2000-2008).

¿Qué falta para nombrar un nuevo titular de la FGR?

Primero debe integrarse una terna de candidatos, en la cual muy probablemente aparezca Ernestina Godoy, posteriormente, esta se envía a la presidencia de México y, en caso de ser aprobada, es devuelta al Senado de la República para su elegir una candidatura y definir así al nuevo titular.