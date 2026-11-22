Durante la madrugada de este 21 de noviembre de 2026, fuerzas federales detuvieron al "Chapo" Isidro, un poderoso capo del crimen organizado, quien era el único mexicano que se encontraba en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI.
Su aprehensión provocó una ola de violencia en Guasave, Sinaloa, que durante la madrugada registró tiroteos masivos e innumerables enfrentamientos entre las fuerzas del orden y pistoleros del crimen organizado, tal como ocurrió durante el infame "Culiacanazo".
Por ello, en Info 7 repasaremos brevemente su historia, perfil criminal y por qué Estados Unidos ofrecía US$ 5 millones por su captura.
Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional— @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026
¿Quién es el 'Chapo' Isidro?
Fausto Isidro Meza Flores nació en Bamoa, Sinaloa, el 19 de junio de 1982 y desde joven se dedicó de lleno al crimen organizado, primero como miembro del Cártel de Juárez, donde era cercano a Amado Carrillo Fuentes, alias el "Señor de los Cielos".
Tras la muerte de este capo en 1997, el "Chapo" Isidro abandonó la facción y se unió al Cártel de los Beltrán Leyva, donde permaneció leal pese al abatimiento de Amado Carrillo Fuentes en 2009.
Posteriormente, formó el Cártel de Guasave, que nació como brazo armado del Cártel de Juárez, hasta que se independizó en octubre de 2014.
Hasta la detención de Meza Flores, "Los Mazatlecos" operaban en Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Mazatlán; además del estado de Nayarit, donde manejaban el tráfico de metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína.
#ÚLTIMAHORA ⚠️ "Vale más que no le hablen al Gobierno". Hombres armados ingresaron a una clínica de Guasave, Sinaloa, para exigir que el personal médico atienda a presuntos gatilleros heridos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o asesinadas durante las balaceras registradas esta noche. https://t.co/iakMS1OkmK— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026
El 'reinado' del Cártel de Guasave
Durante sus años más activos, el Cártel de Guasave formó una rivalidad férrea con el Cártel de Sinaloa por el control de la plaza, por lo que entre 2008 y 2013 se generó una ola de secuestros y ejecuciones en la región.
Las Fuerzas Especiales de Isidro (FEDI) son el brazo armado principal del Cártel de Guasave; cuyas siglas hacen referencia al líder máximo.
Su actividad ha sido reportada principalmente en el norte de Sinaloa, aunque durante la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa se han registrado referencias a integrantes o estructuras vinculadas con las FEDI en otras zonas de la entidad.
La organización también ha sido relacionada con enfrentamientos contra grupos rivales, entre ellos "Los Chapitos", principalmente en la zona serrana de Badiraguato, donde se han reportado ataques con drones contra residencias vinculadas a la familia Guzmán.
La #narcoviolencia se extiende al municipio de Ahome, en Los Mochis, Sinaloa. Ciudadanos reportan más bloqueos y autos en llamas en la carretera hacia Topolobampo. 📷: arturomperry https://t.co/fGx1G7ugq8— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026
La caída del 'Chapo' Isidro
Meza Flores se volvió un objetivo primordial de Estados Unidos, que lo enlistó como uno de los 10 criminales más buscados por el FBI, que ofrecía US$5 millones por información que llevara a su captura.
En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 15 miembros y tres empresas vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Fue hasta este 21 de noviembre de 2026 que el "Chapo" Isidro fue detenido tras un megaoperativo comandado por las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.