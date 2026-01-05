¿Quién era Adrián Corona? Empresario tequilero hallado sin vida

En diciembre de 2025, el presidente de Grupo Corona viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta cuando su vehículo fue interceptado por sujetos armados

Adrián Corona, empresario originario de Tonaya, Jalisco, y presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida tras ser privado de su libertad en la Sierra Occidental del estado. El hecho ha generado conmoción entre la comunidad empresarial y los habitantes de la región, quienes conocían su trayectoria en la industria del tequila.

¿Quién era Adrián Corona y su rol en Grupo Corona?

José Adrián Corona Radillo, conocido como Adrián Corona, lideraba Grupo Corona, una empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y promoción de tequila y mezcal. Bajo su presidencia, la compañía consolidó su presencia en mercados regionales e internacionales, siendo un referente en la industria tequilera de Jalisco.

Originario de Tonaya, Corona combinaba la tradición familiar con estrategias de expansión que impulsaron el reconocimiento de la marca. Su gestión fortaleció la promoción de bebidas alcohólicas tradicionales mexicanas, contribuyendo al desarrollo económico local y al posicionamiento internacional de los productos que lideraba.

Secuestro y hallazgo del cuerpo

El 27 de diciembre de 2025, Adrián Corona viajaba con su pareja e hijos rumbo a Puerto Vallarta cuando su vehículo fue interceptado por sujetos armados en el Crucero Volcanes, sobre la carretera hacia Talpa de Allende, en el municipio de Atenguillo. Los agresores despojaron a los acompañantes de teléfonos, relojes y otras pertenencias, pero únicamente se llevaron por la fuerza al empresario, sin que se registrara una exigencia de rescate inmediata.

Tras dos días sin comunicación, el 29 de diciembre, el cuerpo de Adrián Corona fue localizado cerca del lugar donde fue privado de su libertad. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que presentaba golpes y al menos un impacto de bala, y la Vicefiscalía en Investigación Regional mantiene abierta la carpeta para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

Impacto del fallecimiento en la comunidad empresarial

La muerte de Adrián Corona ha generado consternación entre empresarios y habitantes de la Sierra Occidental de Jalisco. Su liderazgo en la industria tequilera lo convirtió en una figura ampliamente reconocida y respetada, y su partida deja un vacío tanto en el ámbito empresarial como en la promoción de la cultura del tequila.

Además de su labor empresarial, Corona era conocido por su participación en iniciativas de desarrollo regional y apoyo a productores locales. Su trayectoria consolidó vínculos entre la tradición tequilera y los mercados internacionales, fortaleciendo la identidad de Jalisco como cuna del tequila.

Investigación en curso sobre el homicidio de Adrián Corona

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del crimen. Hasta el momento, no se ha confirmado si el ataque estuvo relacionado con su actividad empresarial o con otros factores. Los investigadores analizan todas las líneas posibles, incluida la hipótesis de un ataque directo y sin margen de reacción para la familia.

El cuerpo de Adrián Corona fue entregado a sus familiares el 1 de enero de 2026, tras concluir los procedimientos legales y los dictámenes periciales. Mientras tanto, las autoridades de Jalisco continúan trabajando para identificar y detener a los responsables.