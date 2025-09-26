Queman camión tras protesta por Ayotzinapa en CDMX

Una decena de activistas realizaron actos violentos como parte de las movilizaciones de cara al aniversario 11 de la desaparición de los 43 normalistas

Un grupo de encapuchados que acompañaban en una protesta a padres y compañeros de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 vandalizaron las instalaciones del Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México y quemaron un camión que usaron para derribar la puerta del inmueble.

Como parte de las movilizaciones de cara al aniversario 11 de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, una decena de activistas realizaron pintas, lanzaron explosivos y dirigieron un camión de carga a la puerta del recinto que lograron derribar.

Previo a los actos violentos, un grupo de familiares de los jóvenes desaparecidos realizó un mitin a las afueras del Campo Militar, en donde aseguraron que seguirán luchando “hasta encontrar a los 43 estudiantes, encontrar verdad y encontrar justicia” por el caso.

Asimismo, dijeron que lucharán hasta lograr que las autoridades a nivel estatal y federal entreguen la información sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, sur de México) donde fueron vistos por última vez los normalistas.

Tras la quema del camión, bomberos de la Ciudad de México arribaron al lugar para sofocar el incendio, que dejó consumido en su totalidad al vehículo.

Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas por los hechos.

Las movilizaciones por el caso Ayotzinapa continuarán este viernes, con una marcha de familiares y activistas, quienes saldrán del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.