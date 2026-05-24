Quema de unidades paralizan tramos carreteros en Michoacán

De acuerdo con reportes ciudadanos, las principales afectaciones se concentraron sobre la carretera que conecta a Cotija con la comunidad de Emiliano Zapata.

La violencia registrada durante las primeras horas de este sábado en el municipio de Cotija, Michoacán, provocó el cierre de distintos tramos carreteros luego de que grupos armados incendiaran unidades y colocaran bloqueos en varias vialidades de la región.

Los enfrentamientos armados entre presuntas células criminales antagónicas generaron momentos de tensión entre habitantes de la cabecera municipal, quienes reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y movimientos de vehículos utilizados por los grupos delictivos.

Uno de los hechos que más afectó a la población fue la quema intencional de al menos una unidad sobre el Libramiento de Cotija, situación que derivó en el bloqueo de caminos estratégicos para impedir el tránsito vehicular y dificultar la movilidad en la zona.

Bloqueos afectaron rutas hacia Emiliano Zapata

De acuerdo con reportes ciudadanos, las principales afectaciones se concentraron sobre la carretera que conecta a Cotija con la comunidad de Emiliano Zapata. Los cierres al paso fueron reportados cerca de la zona conocida como Los Zapotes.

Además, otras interrupciones vehiculares se registraron en la desviación hacia La Esperanza, así como en los alrededores del sector identificado como El Paso y distintos puntos cercanos a Emiliano Zapata.

Para realizar los bloqueos, los presuntos integrantes de los grupos criminales atravesaron vehículos particulares y unidades de carga sobre las carreteras, dejando completamente inmovilizados a decenas de automovilistas y transportistas que circulaban por la región.

La situación provocó que numerosos viajeros quedaran varados durante varias horas sin posibilidad de avanzar, mientras la tensión se mantenía en distintos puntos del municipio.

Balaceras y narcobloqueos desatan terror en Cotija, Michoacán



🚨 Violenta jornada en Cotija. Enfrentamientos armados entre grupos criminales rivales provocaron narcobloqueos, quema de vehículos y cierre de carreteras en distintos puntos del municipio.



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Autoridades despliegan operativo en la región

Tras los reportes de balaceras y bloqueos carreteros, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, junto con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, desplegaron operativos en las zonas afectadas.

Las corporaciones realizaron recorridos de vigilancia para retirar las unidades utilizadas como barricadas y restablecer el tránsito vehicular en los caminos afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas detenidas relacionadas con los enfrentamientos. De igual manera, los reportes preliminares no registran víctimas mortales ni personas lesionadas derivadas de los hechos violentos.

El operativo de seguridad permanece activo en distintos puntos de Cotija y comunidades cercanas, mientras continúan las labores de vigilancia para evitar nuevos incidentes.