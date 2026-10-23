Quedan libres cinco detenidos tras disturbios en Guadalajara

Los hombres enfrentarán proceso por daños materiales y deberán presentarse a firmar cada 15 días durante seis meses. CNDH investiga la presencia de infiltrados

Los cinco hombres detenidos por los disturbios registrados el 18 de octubre durante una manifestación por la calidad del agua en Guadalajara recuperaron su libertad, aunque permanecerán vinculados a proceso únicamente por el delito de daño en las cosas.

Raúl “N”, Christopher Antonio “N”, Yovani Rubén “N”, Héctor Dante “N” y Pablo Emmanuel “N” podrán continuar el procedimiento penal fuera de prisión. Como medida cautelar, deberán acudir a firmar cada 15 días durante un periodo de seis meses.

Las detenciones ocurrieron después de los incidentes registrados en el Centro de Guadalajara, cuando, según las autoridades estatales, los cinco hombres viajaban en una camioneta con reporte de robo y presuntamente relacionada con los hechos violentos.

La resolución judicial dejó a los cinco hombres sujetos a proceso por daños materiales, sin que se les vinculara por otros delitos señalados inicialmente. La investigación continuará para esclarecer su probable participación en los acontecimientos del 18 de octubre.

A diferencia de lo sucedido tras la manifestación del 11 de octubre, en esta ocasión no se reportó que familiares u organizaciones civiles hubieran acudido a reclamar por las detenciones, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

CNDH indaga posible presencia de infiltrados

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que investigará las circunstancias de las cinco detenciones. El organismo, que también revisa denuncias de presuntas torturas contra manifestantes durante los hechos del 11 de octubre en Casa Jalisco, señaló que no tenía conocimiento de que familiares u organizaciones hubieran presentado quejas por los arrestos del día 18.

En su informe preliminar, la comisión consideró que la falta de denuncias y de señalamientos públicos sobre posibles detenciones injustas amerita una revisión amplia.

También planteó la necesidad de esclarecer la posible participación de personas infiltradas en las movilizaciones y sus eventuales vínculos con autoridades policiales, sin presentar esa hipótesis como una conclusión definitiva.

Persisten protestas por la calidad del agua

Mientras avanzan las investigaciones, habitantes de distintos puntos de Guadalajara continúan manifestándose mediante bloqueos y otras acciones para denunciar que el agua llega sucia a sus viviendas o que carecen del servicio.

Entre las movilizaciones anunciadas estuvo una protesta en las inmediaciones del estadio Jalisco, prevista para coincidir con el partido entre Atlas y América. Sin embargo, la convocatoria no se concretó ante el despliegue de alrededor de dos mil elementos policiales, según la información proporcionada.

Las protestas por el suministro de agua limpia también han estado acompañadas de exigencias para esclarecer las detenciones y las presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas durante las movilizaciones anteriores.