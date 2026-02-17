¿Qué se sabe del camión abandonado y los pasajeros en Cd. Valles?

El hallazgo de un camión urbano con el motor y las luces encendidas, y las puertas abiertas, pero sin pasajeros ni chofer alertó a las autoridades

La madrugada de este domingo alertó el hallazgo de un camión urbano, ruta Laguna del Mante con el motor encendido, sin pasajeros y sin chófer, pero con las pertenencias abandonadas en San Luis Potosí.

Conductores que circulaban por la zona se detuvieron en el kilómetro 32 de la carretera Ciudad Valles-El Mante después de que detectaron un incendio, pensando que provenía del autobús, sin embargo, las llamas provenían de un pastizal cercano.

Aun así, lo que llamó la atención es que el autobús perteneciente a la empresa Transportes Vencedor y que cubre la ruta 102 estaba con el motor y las luces encendidas, así como las puertas abiertas, pero no había rastro del chofer o los pasajeros que dejaron abandonadas sus pertenencias al interior.

Alerta posible privación de la libertad

Debido a una posible privación de la libertad de los ocupantes, se reportaron los hechos a las autoridades a través del 911.

Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y Policía Municipal desplegaron retenes y rastreos en brechas y comunidades rurales de la Huasteca Potosina.

Horas después, el chofer apareció en Ciudad Valles en donde reportó que había sido víctima de agresión. Sobre el resto de los pasajeros no se tiene información si llegaron a sus destinos.

Autoridades investigan

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por desaparición. El fiscal regional José Luis Ruiz Contreras confirmó que se analizan indicios y cámaras de videovigilancia sin descartar ninguna línea.

Las autoridades impidieron que la empresa retirara la unidad para preservar posibles huellas y evidencias.

Reciben amenazas

De acuerdo con la información preliminar, uno de los usuarios comenzó a comportarse de forma agresiva y a lanzar amenazas contra el chofer y los pasajeros, advirtiendo que podría incendiar el camión y causarles daño si no descendían.

Ante la situación, los pasajeros y el operador bajaron de la unidad por sus propios medios y se retiraron del lugar para ponerse a salvo.

Sin embargo, hasta el momento no han confirmado o desmentido esta versión.