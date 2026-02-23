¿Qué pasará con el CJNG tras la muerte de 'El Mencho'?

La operación contra el líder del CJNG podría representar un respiro para el gobierno de Claudia Sheinbaum, en un contexto de presión constante por parte de EUA

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, abre un nuevo escenario para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con presencia en al menos 21 de los 32 estados de México y operaciones que, según autoridades estadounidenses, alcanzan casi todo el territorio de EUA y otros continentes.

El líder del CJNG no tenía un sucesor claro, lo que genera incertidumbre sobre el rumbo que tomará la organización y sus posibles repercusiones dentro y fuera del país.

¿Se debilita o se fragmenta el CJNG?

De acuerdo con el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, el liderazgo de Oseguera Cervantes era centralizado.

“'El Mencho' controlaba todo. Era como un dictador de un país... estaba al tanto de todo”.

Su ausencia podría frenar el crecimiento que el CJNG experimentó tras el debilitamiento del Cártel de Sinaloa, luego de la detención de varios hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Una de las principales incógnitas es si la organización se dividirá en facciones o logrará mantenerse cohesionada bajo un nuevo mando.

Riesgo de represalias y violencia indiscriminada

El analista en seguridad David Saucedo consideró que el futuro inmediato dependerá de quién asuma el control. Si familiares de ‘El Mencho’ mantienen el liderazgo, los actos de represalia podrían prolongarse; si el mando recae en comandancias locales, podrían optar por continuar operaciones sin escaladas prolongadas.

El mayor riesgo, advirtió, sería un giro hacia ataques indiscriminados contra autoridades o población civil.

“El CJNG podría tomar la determinación de lanzar ataques de narcoterrorismo... y que se genere un escenario similar al que se vivió en Colombia en la década de 1990”.

Ese escenario incluiría atentados con explosivos, ataques directos a funcionarios o acciones de alto impacto contra infraestructura.

Impacto político para México y relación con EUA

Autoridades de ambos países confirmaron que el operativo contó con colaboración de inteligencia estadounidense. En los últimos meses, Washington había reforzado sanciones contra integrantes y empresas vinculadas al grupo, considerado organización terrorista por la administración de Donald Trump.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reaccionó públicamente al operativo, mientras que Mike Vigil sostuvo que la mayoría de la información utilizada provino de fuerzas mexicanas.

A pesar del reconocimiento, especialistas advierten que las presiones diplomáticas podrían continuar, dependiendo de la evolución de la violencia y la capacidad del Estado mexicano para contener posibles reacomodos internos dentro del CJNG.