 ¿Qué hacer si no te dan la tanda? Esto aconseja la Condusef

Las tandas son uno de los métodos de ahorro más populares en México. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el 31.7% de la población mexicana participa en ellas.

En una tanda, un grupo de personas se organiza para contribuir con la misma cantidad de dinero en intervalos establecidos, que pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Una persona se encarga de supervisar que todos realicen sus aportaciones y de entregar el dinero en fechas determinadas a cada uno de los participantes. El monto del ahorro depende de las contribuciones y del número de personas que deciden participar en la tanda.

La participación en una tanda requiere conocer a los demás miembros, ya que se basa en la confianza. Sin embargo, existe el riesgo de que el organizador se quede con todo el dinero e incumpla el acuerdo.

Si no te pagan en una tanda, ¿qué puedes hacer? Las tandas no están reguladas, por lo que la Condusef no puede intervenir en caso de fraude. No obstante, el no pagar el dinero de la tanda puede tener consecuencias legales. Según Óscar Vázquez, maestro en Derecho, si alguien se queda con tu dinero, eso constituye un abuso y un robo, delitos que son penalizados legalmente.

Las #tandas carecen de regulación, lo que significa que la CONDUSEF no puede intervenir en caso de fraude. Sin embargo, el no pagar el dinero de la tanda puede acarrear consecuencias legales. ¡Protege tu seguridad financiera!#ProtejasuDinerohttps://t.co/IfVj7T7LZ9 pic.twitter.com/HDT3HUYs8c — CONDUSEF (@CondusefMX) May 12, 2024

En caso de no recibir el dinero, puedes presentar una denuncia tanto por la vía civil como penal. "Se puede denunciar desde el punto de vista civil porque hay un dinero que se entregó y no se resarció, eso al final es un monto no pagado. Se puede acudir por las dos vías, por la parte civil y por la penal, pero hay que acreditarlo, es una cuestión de evidencia", explica Vázquez.

El robo se puede acreditar con los comprobantes de los depósitos electrónicos. Si no cuentas con ellos, los testimonios de los participantes en la tanda pueden servir como evidencia.

Tandas y el SAT: Cómo evitar problemas fiscales con este método de ahorro

Las tandas son un método de ahorro informal muy popular en México. Sin embargo, justificar estos ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ser complicado. Si la entrega de la tanda se realiza a través de un depósito bancario y es igual o superior a 15 mil pesos, el SAT podría considerarlo como un movimiento de ingresos no declarados.

En caso de que esto ocurra, el SAT podría realizar una auditoría a la persona con los ingresos no declarados, lo que podría desencadenar multas y sanciones que podrían haberse evitado.

Para evitar que el SAT considere los ingresos de la tanda como un ingreso no declarado, es recomendable que este se realice por transferencia bancaria. De esta manera, es más sencillo rastrear el origen del dinero, a diferencia de los depósitos. También es importante guardar los comprobantes de las transacciones.

Otra estrategia es evitar recibir la cantidad de 15 mil pesos o superior en una sola exhibición. Se sugiere que es mejor recibir dos depósitos que sean menores a dicha cantidad, en lugar de uno que supere los 15 mil pesos. De esta manera, podrías seguir participando en tandas sin tener que preocuparte por el SAT. Recuerda, la prevención y la organización son clave para evitar problemas fiscales.

(Con información de ADN40)

