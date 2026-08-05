¿Qué hacer en caso de un bebé esté padeciendo un golpe de calor?

El cuerpo de los menores de 5 años pueden llegar a subir su temperatura corporal de 3 a 5 veces más rápido que el de una persona adulta, debido a su organismo.

Los menores de 5 años suelen ser más propensos a sufrir un golpe de calor, debido a que sus organismos tienden a calentarse más rápido y sudan menos que una persona adulta, por lo que no regulan su temperatura.

Debemos de recordar que los vehículos funcionan como un horno, si en el exterior contamos con una temperatura, al interior de este se puede percibir un incremento de hasta 10° grados mayor.

Es decir, con estas temperaturas que podrían alcanzar los 40°C, al interior se podría sentir hasta 50°C, en caso de que este se encuentre estacionado bajo el sol.

Por ningún motivo deje a sus hijos al interior solos, sin ventilación, estas son algunas de las recomendaciones a seguir de acuerdo con Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

Protege a los bebés de los #GolpesDeCalor.



Para prevenir riesgos, ventila el interior del vehículo y haz paradas de descanso en áreas con sombra. Recuerda que el cuerpo de un bebé se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/zuWwGta5YU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026 Si su hijo o hija presenta alguno de estos síntomas es importante acudir al médico o solicitar ayuda de personal de emergencia. Síntomas de insolación en menores Fiebre superior a los 40°C

Irritabilidad.

Sueño excesivo.

Desmayo.

Vómito.

Pulso rápido. Pasos a seguir mientras llega los especialistas Busque un lugar fresco.

Quite el exceso de ropa.

Aplique paños de agua fresca.

No use hielo.

De traguitos de agua (solo si se está consciente). Es muy importante seguir las indicaciones de los expertos, esto ayudará a prevenir accidentes, en caso de estar pasando por un episodio de golpe de calor, puede marcar al 9-1-1 para solicitar ayuda.