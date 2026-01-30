¿Qué estados serán los más afectados por el Frente Frío 32?

El Frente Frío 32 ingresará a México tras el paso de la tercera tormenta invernal y provocará un nuevo descenso de temperaturas, vientos intensos y lluvias en varias regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El sistema frontal entrará durante la noche y sus efectos se extenderán durante el fin de semana. Está impulsado por una masa de aire polar que reforzará el ambiente frío y generará condiciones meteorológicas severas en distintos estados.
Qué efectos traerá el Frente Frío 32 en México
El pronóstico indica bajas temperaturas, heladas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas del norte y regiones altas. También se prevé evento de “Norte” con rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas.
La intensidad de los efectos variará por entidad, conforme avance la masa de aire frío hacia el centro y oriente del territorio nacional.
Consulta los efectos que generan los #FrentesFríos que ingresan a #México aquí. ⤵️https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/EP8sf76ROr— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026
Qué estados estarán bajo mayor impacto
Los modelos a 96 horas del SMN ubican mayor impacto inicial en el norte, con extensión posterior hacia el centro, oriente y sureste. Los estados bajo vigilancia incluyen:
Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Guanajuato.
En estas entidades se prevén distintos escenarios de frío, viento, lluvias y posibles heladas.
Dónde habrá vientos más fuertes y oleaje elevado
En el Golfo de México, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec se esperan rachas de viento de 100 a 120 km/h asociadas al evento de “Norte”, principalmente durante el sábado.
Estas condiciones estarán acompañadas de oleaje de hasta 6 metros de altura, por lo que se prevén riesgos para la navegación y actividades costeras.
En qué estados se pronostican lluvias intensas
El SMN prevé lluvias de 75 a 150 mm en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves e incrementos en niveles de ríos y arroyos.
Los acumulados estarán acompañados de descargas eléctricas en distintas zonas de esas entidades.
Por qué bajará la temperatura en los próximos días
El descenso térmico se debe a la interacción del Frente Frío 32 con la corriente en chorro subtropical, el evento de “Norte” y la masa de aire polar que lo impulsa.
Las autoridades recomiendan usar ropa abrigadora en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a avisos oficiales ante la persistencia de condiciones invernales.