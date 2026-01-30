Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nacional

¿Qué estados serán los más afectados por el Frente Frío 32?

Por: María Fernanda Colunga

29 Enero 2026, 10:49

Compartir
WhatsApp

El nuevo sistema frontal está impulsado por una masa de aire polar que reforzará el ambiente frío y generará condiciones meteorológicas severas

¿Qué estados serán los más afectados por el Frente Frío 32?

El Frente Frío 32 ingresará a México tras el paso de la tercera tormenta invernal y provocará un nuevo descenso de temperaturas, vientos intensos y lluvias en varias regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal entrará durante la noche y sus efectos se extenderán durante el fin de semana. Está impulsado por una masa de aire polar que reforzará el ambiente frío y generará condiciones meteorológicas severas en distintos estados.

Qué efectos traerá el Frente Frío 32 en México

El pronóstico indica bajas temperaturas, heladas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas del norte y regiones altas. También se prevé evento de “Norte” con rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas.

La intensidad de los efectos variará por entidad, conforme avance la masa de aire frío hacia el centro y oriente del territorio nacional.

Qué estados estarán bajo mayor impacto

Los modelos a 96 horas del SMN ubican mayor impacto inicial en el norte, con extensión posterior hacia el centro, oriente y sureste. Los estados bajo vigilancia incluyen:

Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Guanajuato.

En estas entidades se prevén distintos escenarios de frío, viento, lluvias y posibles heladas.

frente frio 32 que estados seran los mas afectados (1).jpg

Dónde habrá vientos más fuertes y oleaje elevado

En el Golfo de México, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec se esperan rachas de viento de 100 a 120 km/h asociadas al evento de “Norte”, principalmente durante el sábado.

Estas condiciones estarán acompañadas de oleaje de hasta 6 metros de altura, por lo que se prevén riesgos para la navegación y actividades costeras.

En qué estados se pronostican lluvias intensas

El SMN prevé lluvias de 75 a 150 mm en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves e incrementos en niveles de ríos y arroyos.

Los acumulados estarán acompañados de descargas eléctricas en distintas zonas de esas entidades.

frente frio 32 que estados seran los mas afectados (2).jpg

Por qué bajará la temperatura en los próximos días

El descenso térmico se debe a la interacción del Frente Frío 32 con la corriente en chorro subtropical, el evento de “Norte” y la masa de aire polar que lo impulsa.

Las autoridades recomiendan usar ropa abrigadora en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a avisos oficiales ante la persistencia de condiciones invernales.

frente frio 32 que estados seran los mas afectados (3).jpg

Comentarios