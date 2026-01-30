¿Qué estados serán los más afectados por el Frente Frío 32?

El nuevo sistema frontal está impulsado por una masa de aire polar que reforzará el ambiente frío y generará condiciones meteorológicas severas

El Frente Frío 32 ingresará a México tras el paso de la tercera tormenta invernal y provocará un nuevo descenso de temperaturas, vientos intensos y lluvias en varias regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal entrará durante la noche y sus efectos se extenderán durante el fin de semana. Está impulsado por una masa de aire polar que reforzará el ambiente frío y generará condiciones meteorológicas severas en distintos estados.

Qué efectos traerá el Frente Frío 32 en México

El pronóstico indica bajas temperaturas, heladas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas del norte y regiones altas. También se prevé evento de “Norte” con rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas.

La intensidad de los efectos variará por entidad, conforme avance la masa de aire frío hacia el centro y oriente del territorio nacional.

Qué estados estarán bajo mayor impacto

Los modelos a 96 horas del SMN ubican mayor impacto inicial en el norte, con extensión posterior hacia el centro, oriente y sureste. Los estados bajo vigilancia incluyen:

Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Guanajuato.

En estas entidades se prevén distintos escenarios de frío, viento, lluvias y posibles heladas.

Dónde habrá vientos más fuertes y oleaje elevado

En el Golfo de México, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec se esperan rachas de viento de 100 a 120 km/h asociadas al evento de “Norte”, principalmente durante el sábado.

Estas condiciones estarán acompañadas de oleaje de hasta 6 metros de altura, por lo que se prevén riesgos para la navegación y actividades costeras.

En qué estados se pronostican lluvias intensas

El SMN prevé lluvias de 75 a 150 mm en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves e incrementos en niveles de ríos y arroyos.

Los acumulados estarán acompañados de descargas eléctricas en distintas zonas de esas entidades.

Por qué bajará la temperatura en los próximos días

El descenso térmico se debe a la interacción del Frente Frío 32 con la corriente en chorro subtropical, el evento de “Norte” y la masa de aire polar que lo impulsa.

Las autoridades recomiendan usar ropa abrigadora en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a avisos oficiales ante la persistencia de condiciones invernales.