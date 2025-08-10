¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?

El "viernes chilango" no existe en la Ley Federal del Trabajo ni está regulado, es más una "prestación" o "recompensa" adicional del patrón a sus empleados

El viernes es posiblemente el día más esperado de la semana, pues para algunas personas representa el día de paga y para la mayoría es el inicio del fin de semana, con esto en mente, nació el llamado "viernes chilango".

Esta costumbre tendría su origen en la Ciudad de México, donde varias empresas le darían a sus empleados la oportunidad de salir temprano de trabajar los viernes, con el fin de que puedan disfrutar más tiempo de descanso.

El "viernes chilango" no existe dentro de la Ley Federal del Trabajo ni está regulado, es más una "prestación" o "recompensa" adicional del patrón hacia los empleados. Dependiendo del lugar, se acostumbra únicamente trabajar medio día o máximo seis horas.

Algunas otras "versiones" del "viernes chilango" incluyen dar algún tipo de snack por la mañana o tarde a los empleados, para poner un poco más de entusiasmo al trabajo durante el día.

Con la popularización de esta práctica, varios negocios, principalmente restaurantes, han decidido unirse a esta mediante promociones exclusivas para atraer a los afortunados que disfrutan de salir temprano los viernes y quieren consentirse después de una larga semana de trabajo.