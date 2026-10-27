¿Qué días no habrá clases en noviembre? Anota las fechas

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días consecutivos sin clases del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días consecutivos sin clases entre octubre y noviembre, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El megapuente comenzará el viernes 30 de octubre y concluirá el lunes 2 de noviembre, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), el fin de semana y la suspensión de actividades por el Día de Muertos.

Estos días no habrá clases en noviembre

Después del megapuente, el calendario escolar contempla otras tres fechas sin actividades para los alumnos durante noviembre.

El viernes 13 se suspenderán las clases por la descarga administrativa, jornada en la que el personal docente registra calificaciones y realiza tareas relacionadas con la evaluación del alumnado.

El siguiente descanso será el lunes 16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

La última suspensión de clases prevista para noviembre será el viernes 27, cuando se lleve a cabo una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar.

Durante estas reuniones, docentes y directivos participan en actividades de trabajo y organización escolar, por lo que los estudiantes no acuden a las aulas.