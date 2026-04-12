¿'Punch' mexicano? Él es Yuji, mono patas nacido en Guadalajara

De acuerdo con el personal del zoológico, su madre no logró alimentar a la cría. Ante esta situación, se tomó la decisión de darle atención especializada.

El Área de primates del Zoológico Guadalajara anunció el nacimiento de Yuji, una cría macho de mono patas (Erythrocebus patas), que llegó al mundo el pasado 3 de marzo con un peso de 443 gramos. Desde entonces, permanece bajo vigilancia constante de un equipo multidisciplinario que supervisa su desarrollo.

El nacimiento generó atención no solo por tratarse de una especie poco común en cautiverio, sino también por las condiciones en las que el pequeño primate ha tenido que ser cuidado desde sus primeros días de vida.

¿Por qué Yuji fue separado de su madre?

De acuerdo con el personal del zoológico, Kamaria, madre primeriza, no logró alimentar a la cría. Ante esta situación, se tomó la decisión de trasladar a Yuji al Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA), donde recibe atención especializada.

En este espacio, el primate permanece en un ambiente controlado a una temperatura de 35 grados, diseñado para replicar las condiciones necesarias para su supervivencia. Ahí, un equipo de más de 12 veterinarios, biólogos y cuidadores lo atiende las 24 horas del día.

El objetivo principal es garantizar su estabilidad y favorecer su crecimiento en una etapa considerada crítica para su desarrollo.

¿Cómo se alimenta y evoluciona la cría?

Actualmente, Yuji recibe una dieta basada en leche materna sustituta, complementada con papillas. Además, ha comenzado a ingerir alimento sólido como verduras cocidas y croquetas especiales para primates.

El esquema de alimentación contempla cinco tomas diarias, las cuales se ajustarán gradualmente conforme avance su desarrollo y gane independencia.

El médico veterinario zootecnista Iván Ruiz, encargado del área de primates, destacó el estado del ejemplar.

“Yuji es un mono patas muy saludable y fuerte. Estamos muy contentos de ver cómo crece y se desarrolla bajo nuestros cuidados”

El caso que recuerda a un mono viral en Japón

La historia de Yuji ha llamado la atención por su similitud con Punch, un mono en Japón que se volvió viral tras ser rechazado por su madre y encontrar consuelo en un peluche.

Este paralelismo ha generado interés en redes sociales, donde usuarios siguen de cerca la evolución del pequeño primate en Guadalajara.

Sin embargo, especialistas insisten en que cada caso es distinto y que el desarrollo de Yuji dependerá del entorno controlado y los cuidados profesionales que recibe actualmente.

Llamado a no tener monos como mascotas

El equipo del zoológico reiteró que los primates no deben ser considerados mascotas, debido a que requieren condiciones específicas para su bienestar.

“Queremos recordar a la comunidad que los monos no son mascotas adecuadas para tener en casa. Requieren de cuidados especializados y un ambiente adecuado para crecer y desarrollarse de manera saludable”

Asimismo, subrayaron su compromiso con la conservación de especies y la protección de los animales bajo su resguardo.