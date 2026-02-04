¡Puebla llega al espacio! Lanzan satélite para observar volcanes

Un nanosatélite creado por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue lanzado este martes al espacio con el objetivo de monitorear la actividad del volcán Popocatépetl y contribuir a la prevención de desastres en áreas urbanas, informó la ONU desde Viena.
El satélite, llamado ‘Gxiba-1’, fue seleccionado por el programa KiboCUBE, de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU (UNOOSA) y la agencia japonesa JAXA, que permite a universidades de países emergentes enviar pequeños satélites cúbicos (CubeSats) desde la Estación Espacial Internacional (ISS).
Emilio Baños Ardavín, rector de la UPAEP, informa el exitoso despliegue del nanosatélite GXIBA‑1, que inicia su misión de monitoreo de gases y cenizas emitidos por los volcanes en México.
El proyecto fue desarrollado por 30 estudiantes y 7 profesores de la UPAEP, y construido en 2025. Tras su lanzamiento, ‘Gxiba-1’ orbita a unos 400 kilómetros de altura y su misión principal es recopilar datos científicos y técnicos que serán compartidos con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y Protección Civil, para mejorar los sistemas de alerta temprana.
Fabricado con poliamida y equipado con un bloqueador contra radiación solar, el satélite resistirá temperaturas extremas de -65 a 125 grados centígrados.
El rector de la UPAEP, Emilio Baños, destacó que el proyecto brinda a los estudiantes experiencia práctica en ciencia y tecnología espacial, y representa un hito para México en el desarrollo de su propia industria aeroespacial y talento especializado.
Con este lanzamiento, México se convierte en el sexto país participante del programa UNOOSA “Acceso al espacio para todos”, que busca ofrecer infraestructura de investigación, cooperación internacional y uso pacífico del espacio exterior.