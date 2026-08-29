Publica la UNAM resultados del examen presencial

La máxima casa de estudios recibirá a más de 49 mil alumnos de nuevo ingreso tras corregir las anomalías de la prueba digital.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes los resultados del examen de control presencial para el ingreso a licenciaturas 2026-2027 que realizó tras las irregularidades que detectó, entre ellas el uso de inteligencia artificial, durante el examen que llevó a cabo en línea.

En un comunicado emitido este viernes, la UNAM precisó que para este ciclo escolar recibirá a 49,074 alumnas y alumnos de primer ingreso. De ese total, 28,151 ingresarán a través del pase reglamentado, vía mediante la cual estudiantes de nivel medio superior de la misma UNAM avanzan a una licenciatura sin presentar un examen de admisión, y 20,923 mediante el concurso de selección.

La institución publicó los resultados de la aplicación del examen de control presencial y dijo que a partir de esta noche los resultados están a disposición de los aspirantes en la página www.dgae.unam.mx de la Dirección General de Administración Escolar.

La institución invitó a los aspirantes seleccionados a consultar la página de su facultad o escuela para continuar sus trámites y participar en las actividades de recepción y bienvenida. Este grupo de estudiantes iniciará su semestre el 31 de agosto de 2026.

Este viernes, un juez de control determinó iniciar una investigación por el delito de fraude en contra de dos hombres, quienes presuntamente participaron de manera fraudulenta en el examen de admisión en línea de la UNAM.

El pasado 25 de agosto, la Fiscalía de la Ciudad de México indicó que los hombres fueron detenidos por presuntamente cobrar a aspirantes para presentar en su lugar el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, esto en medio de las investigaciones por el uso de inteligencia artificial y otras irregularidades detectadas en la polémica prueba en línea.

Los detenidos, identificados como Edgar 'N' y David 'N', son investigados por el delito de fraude, explicó ese día la Fiscalía.

Los acusados fueron detenidos el martes, y de manera simultánea se llevaron a cabo cuatro revisiones oficiales en inmuebles relacionados con la investigación, apuntó la autoridad.

La detención ocurre después de que la UNAM, la mayor universidad pública del país y una de las mayores de Latinoamérica por número de estudiantes, unos 350,000, concluyera el examen presencial de control que organizó para miles de aspirantes a licenciatura después de detectar irregularidades, entre ellas posibles trampas con IA y resultados atípicos, en su primer proceso de admisión completamente en línea.

La universidad convocó a cerca de 38,000 aspirantes a repetir presencialmente la prueba entre el 12 y el 19 de agosto, tras suspender temporalmente las inscripciones y rescindir el contrato con la empresa responsable de la plataforma utilizada en el examen digital.