Provoca granizada caos vial en la autopista México-Puebla

Una fuerte granizada registrada la tarde de este martes provocó afectaciones en la autopista México-Puebla, donde la acumulación de hielo y agua generó problemas de circulación para cientos de automovilistas.
La tormenta cubrió de blanco diversos tramos de la vialidad en la zona de Valle de Chalco e Ixtapaluca, en el Estado de México, reduciendo considerablemente la visibilidad y provocando tránsito lento en ambos sentidos de la carretera.
¿Dónde se registran las mayores afectaciones?
Las complicaciones más importantes se reportan entre los kilómetros 27 y 29 de la autopista México-Puebla, con dirección hacia la Ciudad de México.
En ese tramo, los conductores avanzan a baja velocidad debido a la presencia de granizo sobre la carpeta asfáltica y a los encharcamientos generados por las lluvias.
❄️ #ATiempo— A Tiempo Noticias (@atiemponot) July 1, 2026
Una fuerte granizada sorprendió a automovilistas que circulaban sobre la autopista México-Puebla, entre Valle de Chalco e Ixtapaluca. Las condiciones climáticas complicaron la circulación. pic.twitter.com/wctJkmjIMu
Capufe reporta cierre parcial de circulación
A través de sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que fue necesario implementar un cierre parcial de circulación para atender la acumulación de agua y granizo.
El organismo señaló que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras continúan las labores de atención en la zona afectada.
Además, exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir, debido a la importante carga vehicular que se mantiene en este tramo de la autopista.