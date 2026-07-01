Provoca granizada caos vial en la autopista México-Puebla

Las complicaciones más importantes se reportan entre los kilómetros 27 y 29 de la autopista México-Puebla, con dirección hacia la Ciudad de México.

Una fuerte granizada registrada la tarde de este martes provocó afectaciones en la autopista México-Puebla, donde la acumulación de hielo y agua generó problemas de circulación para cientos de automovilistas.

La tormenta cubrió de blanco diversos tramos de la vialidad en la zona de Valle de Chalco e Ixtapaluca, en el Estado de México, reduciendo considerablemente la visibilidad y provocando tránsito lento en ambos sentidos de la carretera.

¿Dónde se registran las mayores afectaciones?

Las complicaciones más importantes se reportan entre los kilómetros 27 y 29 de la autopista México-Puebla, con dirección hacia la Ciudad de México.

En ese tramo, los conductores avanzan a baja velocidad debido a la presencia de granizo sobre la carpeta asfáltica y a los encharcamientos generados por las lluvias.

❄️ #ATiempo

Una fuerte granizada sorprendió a automovilistas que circulaban sobre la autopista México-Puebla, entre Valle de Chalco e Ixtapaluca. Las condiciones climáticas complicaron la circulación. pic.twitter.com/wctJkmjIMu — A Tiempo Noticias (@atiemponot) July 1, 2026

Capufe reporta cierre parcial de circulación

A través de sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que fue necesario implementar un cierre parcial de circulación para atender la acumulación de agua y granizo.

El organismo señaló que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras continúan las labores de atención en la zona afectada.

Además, exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir, debido a la importante carga vehicular que se mantiene en este tramo de la autopista.