Provoca acumulación de gas en vivienda explosión en Huehuetoca

El estallido reportado en una unidad habitacional dejó como saldo una persona lesionada y al menos seis viviendas con daños

Una explosión provocada por acumulación de gas doméstico en una vivienda de la unidad habitacional El Dorado, en Huehuetoca, Estado de México, dejó una persona con quemaduras de segundo grado y afectaciones materiales en al menos seis casas.

El estallido ocurrió en un domicilio de la calle Naranjos, cerca de Calakmul, informó el gobierno municipal. Tras el incidente, personal de Protección Civil y Bomberos (PCyB) acudió al lugar para atender la emergencia y evaluar los daños en los inmuebles cercanos.

Entre las consecuencias de la explosión se reportó una persona lesionada, al parecer un adulto mayor, quien presentó quemaduras de segundo grado.

Luego de recibir atención, el herido fue trasladado al Hospital de Alta Especialidad del municipio de Zumpango, donde se reportó que su estado de salud era estable.

Vecinos reportaron humo y daños en viviendas

Habitantes de la unidad habitacional señalaron que sintieron cómo se cimbró el suelo y observaron humo que salía entre los inmuebles. La vivienda donde se originó la explosión fue la que presentó las afectaciones más severas.

Como parte de las labores de revisión, elementos de Protección Civil y Bomberos inspeccionaron las casas aledañas. En los inmuebles cercanos se identificaron daños menores, principalmente vidrios rotos en puertas y ventanas.

De acuerdo con el reporte municipal, no se detectaron daños estructurales en las viviendas contiguas al domicilio donde ocurrió el estallido.

Resguardan la zona tras la explosión en El Dorado

La alcaldía confirmó que el incidente fue causado por la acumulación de gas doméstico. Durante la tarde-noche, elementos de seguridad permanecieron en el área para proteger los bienes de los residentes y mantener resguardada la zona.

Las autoridades indicaron que no fue necesario desalojar a los vecinos, luego de la inspección de los inmuebles cercanos.

El antecedente reciente de una explosión en Coacalco

El incidente en Huehuetoca ocurrió pocos días después de otra emergencia relacionada con gas en el Estado de México. El pasado 13 de octubre, en el municipio vecino de Coacalco, se registró un estallido por un flamazo en dos pipas dentro de una gasera.

Ese hecho dejó al menos 10 viviendas afectadas, entre ellas dos tiendas de abarrotes, además de cuatro vehículos y seis motocicletas incendiadas. También se reportó una persona lesionada por quemaduras y la evacuación de más de 250 residentes.