Protestan en Guanajuato por detención violenta de alumnos UG

Durante la protesta, la gobernadora Libia Dennise García se acercó a los estudiantes y confirmó que la Fiscalía ya investiga el caso

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato se manifestaron este lunes durante el desfile conmemorativo por el 216 aniversario de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas, para exigir justicia por la detención y presunta agresión policial contra cinco integrantes de la comunidad universitaria.

La protesta ocurrió frente al Museo Palacio de los Poderes, en Guanajuato capital, cuando los jóvenes se colocaron con pancartas y lanzaron consignas al paso del contingente encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y la alcaldesa Samantha Smith.

El avance del desfile se detuvo durante algunos minutos, mientras los manifestantes entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron esclarecer lo ocurrido, sancionar a los responsables y establecer un plan integral de seguridad para estudiantes y habitantes de la ciudad.

Policías habrían confundido a los jóvenes

Los hechos que originaron la movilización ocurrieron durante la madrugada del sábado 26 de septiembre, cuando seis jóvenes caminaban por la avenida Juárez, cerca del Jardín Reforma y la Plaza de Los Ángeles.

De acuerdo con las primeras versiones, policías municipales los confundieron con otras personas que presuntamente habían golpeado la puerta de una panadería ubicada en la zona.

Testigos y el propietario del establecimiento habrían señalado que los jóvenes interceptados no eran los responsables. Sin embargo, los agentes continuaron con la detención y los trasladaron a las instalaciones de la corporación municipal.

La Universidad de Guanajuato confirmó que cinco de los seis detenidos forman parte de su comunidad: cuatro tienen inscripción vigente y uno participa en cursos libres.

Videos exhiben golpes durante la detención

Parte del procedimiento quedó registrado en videos difundidos posteriormente en redes sociales. En las imágenes se observa a varios policías forcejeando, sometiendo y golpeando a uno de los jóvenes mientras era llevado hacia una patrulla.

Los afectados denunciaron que las agresiones continuaron durante el traslado, cuando la unidad se detuvo en un túnel de la capital. También señalaron presuntas amenazas, humillaciones y tocamientos inapropiados, acusaciones que deberán ser verificadas por las autoridades.

Tras conocerse el caso, los jóvenes presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y la comunidad estudiantil convocó a la movilización durante el desfile.

Fiscalía investiga presunto abuso policial

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación de oficio para determinar si los agentes incurrieron en abuso de autoridad u otros delitos.

Los jóvenes fueron entrevistados por personal ministerial y se realizaron dictámenes para documentar las lesiones que presentaban. La investigación deberá integrar los testimonios, videos y demás elementos disponibles para establecer cómo se desarrolló la detención.

Durante la protesta, la gobernadora Libia Dennise García se acercó a los estudiantes y confirmó que la Fiscalía ya investiga el caso. Además, se comprometió a recibirlos, escuchar sus planteamientos y dar seguimiento al pliego petitorio.

Separan de sus funciones a seis policías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital separó preventivamente de sus funciones operativas a seis policías señalados por su posible participación en los hechos.

De manera paralela, el área de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa. En caso de acreditarse un uso indebido de la fuerza o violaciones a los derechos humanos, el Consejo de Honor y Justicia deberá determinar las sanciones correspondientes.

La separación de los agentes permanecerá vigente mientras avanzan las investigaciones, sin que hasta el momento se haya establecido formalmente su responsabilidad.