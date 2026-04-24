Protestan en CDMX por desaparición de Rosa Esbeid de 12 años

Familiares acudieron también a instalaciones de la Fiscalía para solicitar acceso a la información del caso y acelerar las labores de búsqueda.

La desaparición de Rosa Esbeidi Lorenzo Luna, de 12 años, provocó bloqueos y protestas en la Ciudad de México, donde familiares y vecinos exigen avances en la investigación y su localización. La menor fue vista por última vez el pasado 19 de abril en la colonia Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con reportes, la niña salió de su casa para visitar a una amiga, pero no regresó, lo que activó una Alerta Amber y operativos de búsqueda en la capital.

¿Qué se sabe de la desaparición?

Familiares indicaron que Rosa Esbeidi fue vista por última vez en su propia colonia, lo que incrementó la preocupación en la comunidad. Desde entonces, no se tiene contacto con la menor ni información confirmada sobre su paradero.

La ficha de búsqueda detalla que la niña mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada y tiene una cicatriz en la frente, datos difundidos para facilitar su identificación.

Familiares bloquean vialidades en CDMX

Ante la falta de resultados, familiares, amigos y vecinos realizaron bloqueos en Periférico Oriente y avenida Bordo de Xochiaca para presionar a las autoridades. La protesta afectó la circulación durante varias horas.

Los manifestantes señalaron que continuarán con las movilizaciones si no reciben información clara sobre el avance de la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Familiares de Rosa Lorenzo Luna, quien se encuentra desaparecida, bloquean Periférico Oriente, a la altura del Bordo de Xochiaca, frente a la Alameda Oriente, exigen su pronta localización. #Precauciones pic.twitter.com/Qllhiguz9w — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 23, 2026

Exigen avances en la investigación

Familiares acudieron también a instalaciones de la Fiscalía para solicitar acceso a la información del caso y acelerar las labores de búsqueda. La presión social ha crecido conforme pasan los días sin resultados concretos.

Autoridades mantienen activa la Alerta Amber y han solicitado el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a localizar a la menor.