Protestan en CDMX contra regulación de vehículos eléctricos

Conductores de scooters y motos eléctricas protestaron en CDMX contra reformas que exigen placas, licencias y limitan el uso de ciclovías

Un grupo de usuarios de scooters, bicimotos y motocicletas eléctricas tomaron las calles del Centro Histórico para exigir al Congreso capitalino que frene las nuevas disposiciones que buscan regular este tipo de vehículos.

La manifestación partió del Monumento a la Revolución y culminó en las escalinatas del recinto legislativo, en Donceles y Allende. Los participantes llevaron pancartas con mensajes como “El Gobierno no me cuida, me roba”, “Las bicis eléctricas son energía limpia, no negocio sucio” y “No a la ley de movilidad”.

El motivo de la protesta es la aprobación, el 7 de agosto, del dictamen emitido por la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, que reforma la Ley de Movilidad para cerrar vacíos legales en la clasificación de vehículos. La propuesta, avalada por seis votos y una abstención, crea la categoría Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe), que incluirá a los modelos con acelerador independiente, dos o más ruedas, motor eléctrico y velocidad superior a 25 km/h.

Entre las medidas contempladas se encuentran el registro con placas y la obligación de contar con licencia de conducir. Los inconformes sostienen que estas exigencias constituyen un impuesto encubierto y rechazan, además, la prohibición de circular por ciclovías.