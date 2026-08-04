Protestan contra examen de control anunciado por la UNAM

La movilización inició alrededor de las 12:30 horas y, hasta la tarde de este lunes, los manifestantes permanecían sobre la vialidad

Aspirantes que obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloquearon este lunes ambos sentidos de avenida Insurgentes Sur, frente a la Torre de Rectoría, para manifestar su rechazo a la aplicación del examen de control anunciado por la institución y exigir que se respeten los resultados con los que fueron admitidos.

La protesta comenzó alrededor del mediodía, cuando decenas de estudiantes y padres de familia se concentraron frente a la sede de la Rectoría. Cerca de una hora después decidieron cerrar la circulación en ambos sentidos de Insurgentes Sur para presionar a las autoridades universitarias a atender sus demandas.

Rechazan presentar una nueva evaluación

Los inconformes sostienen que obtuvieron su lugar de manera legítima, gracias a meses de preparación para el proceso de admisión, por lo que consideran injusto que se les solicite presentar una nueva evaluación que, afirman, no estaba contemplada en la convocatoria original.

Durante la manifestación anunciaron que entregarán un pliego petitorio a las autoridades de la UNAM, en el que solicitarán que se reconozcan los puntajes obtenidos en el examen de admisión y se cancele la aplicación del examen de control.

Los aspirantes también expresaron su inconformidad por la incertidumbre que, aseguran, ha generado la decisión de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, al considerar que pone en riesgo el lugar que obtuvieron tras casi un año de preparación.

Exigen una audiencia con el rector de la UNAM

La movilización inició alrededor de las 12:30 horas y, hasta la tarde de este lunes, los manifestantes permanecían sobre la vialidad, donde advirtieron que no liberarían el bloqueo hasta obtener una audiencia directa con el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Con pancartas con mensajes como "No sólo están dañando mi salud mental, también están dañando mi sueño" y consignas de "¡Merezco mi lugar!" y "¡No al examen de control!", los estudiantes insistieron en que la universidad debe respetar los resultados del proceso de admisión y garantizar certeza a quienes fueron aceptados.

Las exigencias de los aspirantes