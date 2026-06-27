Protesta de transportistas paraliza autopista México-Puebla

La protesta se concentró en la Plaza de Cobro San Marcos, uno de los puntos de mayor tránsito entre el Estado de México y Puebla

Transportistas bloquearon parcialmente la autopista México-Puebla este viernes 26 de junio, a la altura de la caseta de San Marcos, para exigir el pago de adeudos por trabajos realizados en esta vía federal.

La movilización fue encabezada por integrantes del Sindicato 22 de Octubre, quienes colocaron unidades de carga y camiones de volteo sobre distintos carriles de la autopista como medida de presión para solicitar una respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

Bloqueo provocó afectaciones en ambos sentidos

La protesta se concentró en la Plaza de Cobro San Marcos, uno de los puntos de mayor tránsito entre el Estado de México y Puebla, donde la circulación se vio reducida durante varias horas.

Caminos y Puentes Federales reportó afectaciones desde las primeras horas de la tarde, con reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista, lo que generó carga vehicular y tránsito lento para automovilistas y operadores de transporte.

Las mayores complicaciones se registraron para quienes circulaban con dirección a la Ciudad de México, aunque también hubo afectaciones en el sentido hacia Puebla debido a la presencia de manifestantes y unidades pesadas en la zona.

Transportistas exigen pago por trabajos realizados

De acuerdo con los inconformes, el bloqueo se originó por la falta de pago de servicios y trabajos realizados en la autopista de cuota México-Puebla.

Los manifestantes colocaron cartulinas en algunas unidades para exigir la liquidación de los adeudos, mientras permanecían en los carriles de la caseta como parte de la protesta.

La movilización se mantuvo de forma parcial, pero fue suficiente para generar filas de vehículos y retrasos en una de las vías más importantes de conexión entre la zona metropolitana del Valle de México y el estado de Puebla.

Protesta ocurre en semana de movilizaciones del sector

El bloqueo en San Marcos se registró en una semana marcada por diversas movilizaciones de transportistas en carreteras del país, aunque en este caso la demanda principal estuvo relacionada con pagos pendientes y no con temas de seguridad carretera.

Hasta el cierre de los reportes, los manifestantes esperaban una respuesta oficial sobre los adeudos señalados, mientras autoridades recomendaron a los usuarios extremar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado.

La protesta volvió a exhibir el impacto que tienen los conflictos laborales y de pago en la operación de infraestructura carretera, especialmente en corredores de alta demanda como la autopista México-Puebla.