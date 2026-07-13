Protección Civil alerta por lluvias intensas este domingo

Protección Civil pidió extremar precauciones ante las lluvias pronosticadas en gran parte del país por riesgo de inundaciones y deslaves

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a reforzar las medidas de autoprotección ante el pronóstico de lluvias que afectarán este domingo a diversas regiones del país y que podrían provocar inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves y encharcamientos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias muy fuertes con acumulados de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Más estados registrarán precipitaciones importantes

Asimismo, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en regiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Tabasco.

También se pronostican lluvias de entre 25 y 50 milímetros en Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México, mientras que en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos con acumulados menores.

Recomiendan evitar zonas de riesgo

Ante estas condiciones, la CNPC pidió a la población no cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, ya sea caminando o en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles.

La dependencia también recomendó a quienes viven en zonas de ladera mantenerse atentos a señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes, filtraciones de agua y ruidos inusuales, además de reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.

Protección Civil exhortó a los automovilistas a manejar con cuidado, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse informados sobre el nivel de ríos, arroyos y presas, así como atender cualquier aviso de evacuación emitido por las autoridades.

Como medida preventiva, la CNPC recomendó a las familias actualizar su Plan Familiar de Protección Civil, contar con una Mochila de Emergencia lista e identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales disponibles en su comunidad.

La dependencia reiteró el llamado a seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales y permanecer atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.