Proponen prohibir la venta de armas de juguete en el congreso

En el congreso de la CDMX; Legisladores buscan prohibir en su totalidad la venta de armas de juguete como posible solución ante los altos números de violencia

La diputada Rebeca Peralta, del partido verde (PVEM) presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca prohibir la fabricación, exhibición y comercialización de armas de juguete, al considerar que estos artículos contribuyen a normalizar la violencia desde la infancia.



La propuesta plantea modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Establecimientos Mercantiles para establecer restricciones explícitas a los juguetes que imitan pistolas, rifles o dispositivos explosivos.

🏛️🎮🔫 Durante la Sesión Ordinaria del #CongresoCDMX, la diputada @peraltarbk (PVEM) propuso establecer restricciones para la exhibición, producción y venta de juguetes bélicos en la #CDMX. pic.twitter.com/X6h6wnQ1Fh — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) December 2, 2025

Peralta señaló que la medida pretende fortalecer una cultura de paz y reducir la presencia de objetos que incentiven conductas agresivas entre menores. Además, pidió que las autoridades implementen campañas de sensibilización dirigidas a familias, tutores y comerciantes sobre los riesgos asociados a los juguetes bélicos.

La legisladora mencionó durante su discurso que, durante temporadas como Navidad o Día de Reyes, estos artículos se vuelven muy accesibles y fáciles de conseguir en zonas comerciales de la capital, lo que incrementa su presencia entre personas menores de edad. Añadió que, aunque existen esfuerzos previos para disminuir su uso, la venta sigue siendo común tanto en mercados como en tiendas digitales.



La iniciativa también incluye la creación de programas de canje para que niñas y niños puedan sustituir este tipo de artículos por opciones educativas, deportivas o culturales. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y posterior discusión en el senado.