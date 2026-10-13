Proponen nueva embajadora en Perú tras restablecer relaciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió al Senado el nombramiento de Antonio de la Garza como embajadora ante Perú, para su ratificación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue enviado al Senado de la República el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República del Perú, cargo que deberá ser ratificado por la Cámara Alta.

La designación se da en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, anunciado el pasado 7 de agosto, luego de varios meses de distanciamiento entre ambos gobiernos.

Con esta propuesta, el Gobierno mexicano busca avanzar en la normalización de los vínculos bilaterales y fortalecer la cooperación política, económica y diplomática entre ambas naciones.

De acuerdo con la Cancillería, Lydia Antonio de la Garza forma parte del Servicio Exterior Mexicano y actualmente se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME). Además, cuenta con más de 25 años de trayectoria en el servicio público y ha ocupado diversos cargos dentro de la SRE y de la Secretaría de Economía.

La funcionaria es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y posee una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero. Entre sus responsabilidades previas destaca la supervisión de acuerdos comerciales de México con más de 50 países y su participación en las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su comunicado, la SRE reiteró la disposición del Gobierno de México para fortalecer las relaciones con Perú, en beneficio de ambos pueblos y con el objetivo de impulsar la integración de América Latina.

La propuesta representa uno de los primeros pasos para reactivar plenamente la representación diplomática mexicana en Lima tras el reciente restablecimiento de relaciones entre ambos países.