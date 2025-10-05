Proponen cárcel por difundir stickers de funcionarios sin permiso

Diputado de Morena plantea sanciones de hasta seis años de cárcel por crear o compartir stickers e imágenes sin consentimiento, incluso de funcionarios públicos

El diputado federal Armando Corona Arvizu, integrante de Morena, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes generen o difundan imágenes, videos, audios o representaciones digitales (incluidos los creados con inteligencia artificial) sin autorización de la persona retratada.

La propuesta, que contempla modificar el Código Penal Federal con los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9, plantea penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 600 días de salario mínimo. El castigo sería mayor si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, servidor público en funciones o si se comprueba daño a su vida personal, laboral o psicológica.

Uno de los puntos más polémicos es que la reforma también alcanzaría a quienes compartan “stickers” o memes de funcionarios y personajes públicos sin su consentimiento, lo que internautas y críticos han calificado como un intento de censura en redes sociales.