Proponen a Esteban Moctezuma para la UE y Bélgica

La presidenta de México le encomendó "coordinar una estrategia con los distintos países de la UE encaminada a incrementar el intercambio comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum, envío este lunes al Congreso de la Unión el nombramiento de Esteban Moctezuma, quien fue embajador en Estados Unidos, como nuevo representante diplomático en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, en un contexto de acercamiento político y comercial entre el país norteamericano y el bloque europeo.

En un comunicado, la Cancillería informó que el nombramiento de Moctezuma fue enviado a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, a la espera de que el órgano lo ratifique como embajador extraordinario y plenipotenciario.

"Su primera tarea será coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) con todas las representaciones de México en los países miembros de la Unión Europea", explicó la dependencia gubernamental.

Según añadió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sheinbaum le encomendó "coordinar una estrategia con los distintos países de la UE encaminada a incrementar el intercambio comercial, generar nuevas inversiones y aprovechar todas las oportunidades que ofrece este acuerdo para nuestro país".

Esteban Moctezuma fue embajador en EUA hasta junio de este año, cuando fue sustituido por el economista Roberto Lazzeri en un contexto de aumento de tensiones con Washington en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.