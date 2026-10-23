Propone IMSS incremento salarial del 8% a trabajadores

El acuerdo, aprobado por el Consejo Técnico, contempla un aumento de 4% al salario tabular y otro 4% como ayuda para el pago de renta de vivienda

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elevó de 6.8 a 8% el incremento global para sus trabajadores, tras concluir las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El acuerdo incluye un aumento de 4% al salario tabular y otro 4% como ayuda para el pago de renta de casa habitación.

El director general del organismo, Zoé Robledo, informó que el Consejo Técnico aprobó el ajuste este miércoles, luego de que los trabajadores señalaran en una consulta sindical que la propuesta anterior era insuficiente.

“Este incremento escucha a los trabajadores en la consulta convocada por el sindicato. Expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos”, señaló.

La negociación contó con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Baruch Bolaños. Robledo sostuvo que el nuevo incremento es financieramente viable y se mantiene en línea con la política salarial de los últimos siete años.

De acuerdo con el funcionario, en tres ocasiones durante los últimos 23 años el incremento global ha llegado al 8 por ciento; además, el aumento de 4% al salario tabular supera la inflación.

“Solamente en tres ocasiones en 23 años, el incremento global ha alcanzado el 8%. Las últimas veces en 2022 y 2025”, afirmó.

También afirmó que, en los últimos 14 años, solo en dos ocasiones se había alcanzado un ajuste de esa magnitud al salario tabular.

“Esto mejora significativamente el poder adquisitivo de las y los trabajadores del IMSS”, dijo. “Solamente en tres ocasiones en 23 años, el incremento global ha alcanzado el 8%. Las últimas veces en 2022 y 2025”, afirmó.

⭕️ #EnVivo | Conferencia de prensa IMSS-STPS. https://t.co/hjX73gJUHj — IMSS  (@Tu_IMSS) October 21, 2026 Explicó que el incremento se financiará mediante ahorros y mejoras operativas del instituto, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre las medidas mencionó la reducción de gastos que no afectan la atención médica, mejores condiciones en compras y contrataciones, la digitalización de procesos y mayores rendimientos financieros. En este proceso, agregó, ha participado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El director también relacionó el aumento de los ingresos del IMSS con el crecimiento del empleo formal. En septiembre, señaló, el instituto alcanzó un récord de 22.9 millones de trabajadores asegurados. Además del acuerdo salarial, el organismo prepara un Plan Integral de Compromisos dirigido tanto a su personal como a los derechohabientes. Dicha propuesta será presentada esta semana al Consejo Técnico e incluirá plazos y responsables para atender las necesidades detectadas en recorridos por hospitales. IMSS basificará a 10,939 trabajadores Uno de los puntos del plan es la basificación de 10,939 trabajadores, incluidos empleados contratados durante la pandemia de COVID-19. Entre los perfiles mencionados están médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza e higiene, laboratoristas y técnicos de rayos X. El objetivo es reforzar áreas como urgencias, hospitalización, cirugía, consulta y farmacia, donde se requiere más personal. El programa también contempla cambios para atender la falta de medicamentos e insumos. Se prevé responder a pedidos emergentes de los hospitales, digitalizar la receta colectiva y habilitar una plataforma para que los trabajadores reporten faltantes de manera individual. A esto se sumará la modernización de farmacias y almacenes. En materia de equipo médico, el instituto plantea dotar a los servicios de instrumentos básicos, como baumanómetros, termómetros, oxímetros, laringoscopios y bombas de infusión, además de adquirir equipo para reforzar el soporte vital. Mantenimiento y mobiliario para hospitales El plan incluye un programa adicional de mantenimiento para baños, sistemas de aire acondicionado, tomas de oxígeno y gases medicinales, comedores y vestidores. También se contempla adquirir refacciones para equipos electromecánicos. En cuanto al mobiliario médico, se prevé reponer carros de curación, mesas Pasteur y de puente, sillas de ruedas y sillas para baño. Para el personal se consideran sillas, escritorios, casilleros y bancas destinadas a vestidores y salas de espera. Afirmó que los recorridos realizados directamente en las unidades permitieron identificar necesidades cotidianas que, pese a las inversiones en hospitales y tecnología, requieren atención puntual. Para los derechohabientes, el plan busca mejorar la información sobre la atención médica, el trato a pacientes y familiares y la continuidad de los servicios. Entre las medidas anunciadas está ampliar de 72 horas a 30 días la vigencia de las recetas, además de habilitar mecanismos para reportar y resolver problemas relacionados con su surtimiento a través del portal recetacompleta.gob.mx y la línea telefónica 800-953-22-18. También se prevé mantener abiertas las agendas de citas durante el cierre de año, sin interrupciones por ese motivo. El programa incluye recorridos de personal de Técnicas de Atención y Orientación al Derechohabiente por los servicios médicos, con acompañamiento a pacientes y familiares para mejorar la atención y facilitar la comunicación con el instituto. Programan 31,700 cirugías adicionales Para reducir el rezago quirúrgico, el IMSS planea realizar 31,700 cirugías adicionales durante turnos nocturnos y fines de semana, con prioridad en procedimientos que registran mayores tiempos de espera. Entre las intervenciones contempladas están operaciones de cataratas, colocación de prótesis de rodilla y cadera, cirugías de vesícula y hernias, así como procedimientos de matriz. El plan también contempla reforzar los servicios de urgencias con camillas, sillones de observación, monitores de signos vitales y carros rojos. Se buscará mejorar los procesos de ingreso y valoración de pacientes, además de establecer un sistema para informar en tiempo real a los familiares sobre el estado de salud de sus seres queridos. Señaló que escuchar al personal ha sido parte del trabajo del instituto durante la pandemia, la recuperación de servicios y distintas estrategias de diagnóstico, sin embargo consideró que los recorridos hospitalarios representan una forma de identificar y atender problemas concretos en cada unidad. Destacó que las herramientas digitales permitirán registrar cada necesidad, ubicar el hospital donde se presenta y dar seguimiento hasta su resolución. Una vez que el Plan Integral de Compromisos sea presentado al Consejo Técnico, el IMSS dará a conocer más detalles sobre los plazos, procedimientos y compromisos específicos para cada unidad médica.