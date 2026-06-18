Pronostican temperaturas de hasta 45 °C para zona norte del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció este miércoles que se prevén temperaturas superiores a los 45 °C en las zonas del norte de México.
A través de sus redes sociales, dio a conocer que entidades como Baja California y Coahuila podrían rebasar los 45 °C, por lo que prevé que es importante extremar precauciones.
🌡️ Ambiente extremadamente caluroso en diversas regiones del país— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 17, 2026
De acuerdo con información de @conagua_clima, este día se prevén temperaturas superiores a 45 °C en zonas del norte del territorio nacional, por lo que es importante extremar precauciones ante el calor.
Más de 45… pic.twitter.com/zGUpBgZp5T
Para entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz, se prevé que las temperaturas puedan oscilar entre los 40 °C y los 45 °C.
Mientras que para al menos 15 estados se pronostica que el termómetro se estacione entre los 35 °C y 40 °C, los cuales son:
- Nayarit
- Jalisco (oeste)
- Colima (este)
- Michoacán (sur y suroeste)
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro (norte)
- Puebla (norte)
- Morelos (sur)
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (norte, sur y este)
- Chiapas (norte)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo (oeste)
En tanto, para Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México se estima que las temperaturas no sean superiores a los 35 °C.
¿Qué recomienda Protección Civil ante estas cálidas temperaturas?
Ante este pronóstico, la Coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar que las altas temperaturas afecten a la ciudadanía.
- Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.
- Mantenerse hidratado constantemente, tomando agua aunque no se tenga sed.
Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, preferentemente de algodón.
- Utilizar gorra, sombrero, sombrilla, lentes de sol y protector solar para reducir la exposición a los rayos UV.
- Permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra.
- Evitar llevar a cabo actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.
- Consumir alimentos frescos, frutas y verduras, y evitar comidas pesadas o muy calientes.
- Reducir el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas o con exceso de cafeína, ya que favorecen la deshidratación.
- No permanecer dentro de vehículos cerrados, especialmente niños, adultos mayores o mascotas.
Sin embargo, también dio a conocer que las personas expuestas pueden presentar síntomas de golpe de calor, por lo que dio a conocer cuáles son algunos de ellos para proceder de manera inmediata:
- Temperatura corporal elevada.
- Dolor de cabeza intenso.
- Mareo o desorientación.
- Piel caliente y enrojecida.
- Náuseas o vómito.
- Debilidad extrema o pérdida del conocimiento