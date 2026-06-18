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Pronostican temperaturas de hasta 45 °C para zona norte del país

Por: Diana Valeria Leyva

17 Junio 2026, 09:04

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Ante este pronóstico, la Coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar que las altas temperaturas afecten a la ciudadanía

Pronostican temperaturas de hasta 45 °C para zona norte del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció este miércoles que se prevén temperaturas superiores a los 45 °C en las zonas del norte de México.

A través de sus redes sociales, dio a conocer que entidades como Baja California y Coahuila podrían rebasar los 45 °C, por lo que prevé que es importante extremar precauciones.

🌡️ Ambiente extremadamente caluroso en diversas regiones del país

De acuerdo con información de @conagua_clima, este día se prevén temperaturas superiores a 45 °C en zonas del norte del territorio nacional, por lo que es importante extremar precauciones ante el calor.

Más de 45… pic.twitter.com/zGUpBgZp5T

— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 17, 2026

 

Para entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz, se prevé que las temperaturas puedan oscilar entre los 40 °C y los 45 °C.

onda de calor

Mientras que para al menos 15 estados se pronostica que el termómetro se estacione entre los 35 °C y 40 °C, los cuales son: 

  • Nayarit
  • Jalisco (oeste)
  • Colima (este)
  • Michoacán (sur y suroeste)
  • Guanajuato (noreste)
  • Querétaro (norte)
  • Puebla (norte)
  • Morelos (sur)
  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (norte, sur y este)
  • Chiapas (norte)
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo (oeste)

En tanto, para ZacatecasAguascalientes y Estado de México se estima que las temperaturas no sean superiores a los 35 °C.

¿Qué recomienda Protección Civil ante estas cálidas temperaturas?

Ante este pronóstico, la Coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar que las altas temperaturas afecten a la ciudadanía.

  • Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.
  • Mantenerse hidratado constantemente, tomando agua aunque no se tenga sed.
    Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, preferentemente de algodón.
  • Utilizar gorra, sombrero, sombrilla, lentes de sol y protector solar para reducir la exposición a los rayos UV.

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  • Permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra.
  • Evitar llevar a cabo actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.
  • Consumir alimentos frescos, frutas y verduras, y evitar comidas pesadas o muy calientes.
  • Reducir el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas o con exceso de cafeína, ya que favorecen la deshidratación.
  • No permanecer dentro de vehículos cerrados, especialmente niños, adultos mayores o mascotas.

Sin embargo, también dio a conocer que las personas expuestas pueden presentar síntomas de golpe de calor, por lo que dio a conocer cuáles son algunos de ellos para proceder de manera inmediata:

  • Temperatura corporal elevada.
  • Dolor de cabeza intenso.
  • Mareo o desorientación.
  • Piel caliente y enrojecida.
  • Náuseas o vómito.
  • Debilidad extrema o pérdida del conocimiento

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