Pronostican temperaturas de hasta 45 °C para zona norte del país

Ante este pronóstico, la Coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar que las altas temperaturas afecten a la ciudadanía

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció este miércoles que se prevén temperaturas superiores a los 45 °C en las zonas del norte de México.

A través de sus redes sociales, dio a conocer que entidades como Baja California y Coahuila podrían rebasar los 45 °C, por lo que prevé que es importante extremar precauciones.

🌡️ Ambiente extremadamente caluroso en diversas regiones del país



De acuerdo con información de @conagua_clima, este día se prevén temperaturas superiores a 45 °C en zonas del norte del territorio nacional, por lo que es importante extremar precauciones ante el calor.



Más de 45… pic.twitter.com/zGUpBgZp5T — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 17, 2026

Para entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz, se prevé que las temperaturas puedan oscilar entre los 40 °C y los 45 °C.

Mientras que para al menos 15 estados se pronostica que el termómetro se estacione entre los 35 °C y 40 °C, los cuales son:

Nayarit

Jalisco (oeste)

Colima (este)

Michoacán (sur y suroeste)

Guanajuato (noreste)

Querétaro (norte)

Puebla (norte)

Morelos (sur)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (norte, sur y este)

Chiapas (norte)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo (oeste)

En tanto, para Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México se estima que las temperaturas no sean superiores a los 35 °C.

¿Qué recomienda Protección Civil ante estas cálidas temperaturas?

Ante este pronóstico, la Coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar que las altas temperaturas afecten a la ciudadanía.

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.

Mantenerse hidratado constantemente, tomando agua aunque no se tenga sed.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, preferentemente de algodón.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, preferentemente de algodón. Utilizar gorra, sombrero, sombrilla, lentes de sol y protector solar para reducir la exposición a los rayos UV.

Permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra.

Evitar llevar a cabo actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.

Consumir alimentos frescos, frutas y verduras, y evitar comidas pesadas o muy calientes.

Reducir el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas o con exceso de cafeína, ya que favorecen la deshidratación.

No permanecer dentro de vehículos cerrados, especialmente niños, adultos mayores o mascotas.

Sin embargo, también dio a conocer que las personas expuestas pueden presentar síntomas de golpe de calor, por lo que dio a conocer cuáles son algunos de ellos para proceder de manera inmediata: